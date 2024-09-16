KOCAELİ (İHA) – Körfez Belediyesi, hafta sonu ilçenin işlek noktalarında yıkama çalışması yaparken, Mimar Sinan ve Atalar Mahallesi’nde de geniş çaplı mıntıka temizliği gerçekleştirdi.

Körfez Belediyesi ekipleri, her gün farklı mahallelerde sokak ve cadde temizleme işlemleri yaparken, geri dönüşüme kazandırılacak atıkların toplanmasına da dikkat ediyor. Temizlik ekipleri, gündüz saatlerinde temizledikleri cadde ve sokakları gece boyunca tazyikli suyla yıkadı. Son olarak Tütünçiftlik viyadük altı, Ağadere Caddesi ve Tuğrul Caddesi’nde yıkama işlemleri gerçekleştirildi. Ekipler, çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, haftanın yedi günü farklı mahallelerde geniş çaplı temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Günün erken saatlerinde başlayan mıntıka temizlikleri, cadde, sokak ve kaldırımların yanı sıra dere kenarları, boş araziler ve yolcu duraklarında da devam ediyor.