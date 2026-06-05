Kocaeli Midi Gelişim Voleybol Ligi Derince Grubu'nda yer alan Körfez Gençlerbirliği SK takımı, dördüncü maçından da galibiyetle ayrılmayı bildi. Derince Spor Salonu'nda grubun güçlü ekiplerinden Derince GHSK'yı 2-1 mağlup ederek çıkışını sürdüren Körfez'in midi voleybolcuları, ilk seti 25-13 kazanırken, ikinci seti 23-25 kaybetti. Büyük çekişme ve heyecana sahne olan karar setinde Körfez ekibi rakibine karşı 15-10 üstünlük sağlayarak maçı 2-1 kazanmayı başardı. İki takım da ortaya koydukları oyun ve mücadeleyle izleyenlerden alkış aldı. Bu sonuçla Körfez GB dördüncü maçından da galibiyetle ayrılırken ligdeki iddiasını sürdürdü.

7 takımın yer aldığı Derince Grubu'nda yoluna namağlup devam eden Körfez GB, oynadığı 4 karşılaşmanın tamamını kazanarak 4'te 4 yaptı. Körfez ekibi bir sonraki maçını pazar günü saat 14.00'te yine Derince Spor Salonu'nda oynayacak.