BURULAŞ'tan Körfez Seferleri hakkında açıklama geldi.
"Değerli yolcularımız,
29-31 Ağustos 2025 tarihlerinde Gemlik’te yapılacak olan Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası ile Türkiye MotoSurf Şampiyonası 2. Ayak Yarışı nedeniyle, **Gemlik İskelesi’ne yapılan Körfez Seferleri’nde değişiklikler olacaktır. Bu tarihlerde Gemlik İskelesi’ne yanaşan seferler gerçekleştirilemeyecek.
Seyahat planlarınızı buna göre yapmanızı rica ederiz.
Anlayışınız için teşekkür eder, sağlıklı ve güvenli yolculuklar dileriz."
Kaynak: Haber Merkezi