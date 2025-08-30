BURULAŞ'tan Körfez Seferleri hakkında açıklama geldi.

"Değerli yolcularımız,

29-31 Ağustos 2025 tarihlerinde Gemlik’te yapılacak olan Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası ile Türkiye MotoSurf Şampiyonası 2. Ayak Yarışı nedeniyle, **Gemlik İskelesi’ne yapılan Körfez Seferleri’nde değişiklikler olacaktır. Bu tarihlerde Gemlik İskelesi’ne yanaşan seferler gerçekleştirilemeyecek.

Seyahat planlarınızı buna göre yapmanızı rica ederiz.

Anlayışınız için teşekkür eder, sağlıklı ve güvenli yolculuklar dileriz."