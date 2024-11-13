Körfez’de Mimar Sinan Mahallesi’nde hizmete açılan bilgi evini ziyaret eden Belediye Başkanı Şener Söğüt, bu merkezlerin sayısını artıracak çalışmalara başladıklarını söyledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Körfez Belediyesi ortaklığında Mimar Sinan Mahallesi’ne bilgi evi açıldı. Merkezi ziyaret eden Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, öğretmenler ve öğrencilerle bir araya geldi.

Çocukların ve gençlerin eğitimine katkı sağlamayı, sosyalleşmeleri için aktivite alanları oluşturmayı ve yeteneklerini geliştirmeyi teşvik etmeyi sürdüreceklerini belirten Başkan Söğüt, Körfez Belediyesi olarak her alanda olduğu gibi çocukların eğitiminde de en büyük destekçisi olduklarını belirtti. Söğüt, "Bizler her zaman sizin gibi ufku açık gençlerin destekçiyiz. ’Her şeyin başı eğitim’ diyerek sizlere bu bilgi evlerini açtık. Hepiniz gelecek vaat eden pırıl pırıl çocuklarsınız. Geleceğimizi en üst yerlere taşıyacak olan yine sizlersiniz. Sizlere güvenimiz tam" dedi.

Başkan Şener Söğüt, yakın zamanda bilgi evlerinin sayısını artıracak çalışmalara başladıklarını da aktardı.