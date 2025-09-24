Körfez Belediyesince, Tütünçiftlik mevkisinde inşa edilecek çok amaçlı spor kompleksi için ilk kazma vurularak çalışmalara başlandı. 8 dönümlük arazi üzerine kurulacak kompleks, 12 bin metrekare kapalı inşaat alanına sahip olacak. Proje bünyesinde bin seyirci kapasiteli salon, hentbol, voleybol ve basketbol sahaları, antrenman alanları, 125 araçlık otopark ve kapalı pazar alanı yer alacak.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, projenin ilçenin en önemli eksikliklerinden birini gidereceğini söyledi. Söğüt, "125 araçlık otopark, 1000 seyirci kapasiteli salon, hentbol, voleybol ve basketbol maçlarının yapılacağı sahalar ve antrenman alanlarıyla tam bir spor kompleksi olacak. Böylesine önemli bir projeyi hayata geçirmiş olmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu projede emeği geçen herkese, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ve Gençlik ve Spor Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. İlçemizin en önemli eksikliklerinden biriydi, artık hayata geçiriyoruz. Sporun kalbi Körfez’de atmaya devam edecek" dedi.