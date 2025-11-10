Organ bağışı haftası dolayısıyla, bağışların yeniden konuşulur olduğunu belirten Acıbadem Bursa Hastanesi Organ Nakli Merkezi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Oktay, "Ancak, birkaç gün konuşulup daha sonra gündem değişiyor. Organ yetmezliğinin günümüzde en etkili tedavisi, yeni organdır. Yani organ bağışından elde edilen organlardır. Organ yetmezliği yaşayan bir hastayı, sadece bağışlanacak organ hayatını kurtarabiliyor. Organ tedarikinde ise iki yöntem vardır. Birincisi sağlık ekibi, ikincisi ise vatandaşlarımızdır. İşin sağlık tarafında hekimler ve diğer arkadaşlar, kendi eğitimlerini yaparak ellerinden geleni yapıyorlar. Türkiye’de organ nakli son derece başarılı bir şekilde yapılmaktadır. Çok iyi uzmanlar, çok iyi merkezler vardır ve Sağlık Bakanlığı çok iyi şekilde koordinasyon sağlamaktadır. Ancak vatandaşlar tarafında ise bağışı artıracak eğitimler gerekiyor. Organ bağışı konusunun ne kadar önemli olduğunu bilinmesi, ön yargıların kırılması, yanlış bilinenlerin yerine doğruların konuşulması vatandaşın daha çok bağış yapmasını sağlayacaktır. O nedenle toplumun her noktasında bir eğitim veya bu konuda seferberlik gibi bir noktaya gelinmesi gerekiyor. Okullar, camiler, kışlalar, kahvehaneler, sivil toplum kuruluşları ve bunun gibi toplumun her katmanında organ bağışının konuşulur hale gelmesi gerekiyor" diye konuştu.

"Organ bağışı yaptığınızı ailenize ve çevrenize söyleyin"

Organ bağışındaki en büyük engel, vefat eden kişinin organ bağışıyla alakalı fikrinin ne olduğunun yakınları tarafından bilinmemesi olduğunu belirten Prof. Dr. Bülent Oktay, "Orada aile geri adım atıyor. Hal bu ki, tüm dünyada bakıldığı zaman canlı vericiden organ bağışında Türkiye hep ilk sırada yer alıyor. Ancak vefat eden kişilerin organlarının bağışlanmasında ise bu böyle değil. Buradan çıkan sonuç ise, canlı vericide dünyada en çok organ naklini yapan ülkeyiz. Ancak vefat edenden ise diplerdeyiz. Kişi vefat etmeden önce aile veya çevresiyle hiçbir şekilde bu konuyu konuşmadığından vefat durumunda, aile ölen yakınının ne düşündüğünü bilmediği için organ bağışı konusunda karar veremiyor" dedi.

"e-devlet üzerinden organ bağışı yapabilirsiniz"

E-devlet üzerinden organ bağışı yapılabildiğini belirten Bülent Oktay, "E-devlet uygulamasına girdiğinizde, rahatlıkla organlarınızı bağışlayabiliyorsunuz. Böylece sizin talebiniz dijital olarak saklanıyor. Ölümünüzden sonra eğer uygun olursa, bu belge sizin bağış yaptığınızı gösteriyor. Bu şekliyle organ bağışı artık çok kolay. Yaşarken bağış yaptığınızı ailenize ve çevrenize de söyleyin" dedi.

"Organlarımız toprağın altında yok olup gidiyor"

Kadavradan organ bağışının hakikaten çözülmesi gerekiyorsa, hep birlikte adım atılması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Oktay, "Bursa bu konuda Türkiye’de Avrupa ortalaması yakalamıştı. Pandemiyle birlikte azalma oldu. Ancak bu yıl tekrar yükselme var. Ama kalıcı olması ve Türkiye’ye yayılması isteniyorsa, seferberlik yapılması gerekiyor. Her 100 naklin 85’i canlıdan gerçekleşiyor. Sadece 15’i kadavradan yapılıyor. Bunun tersine dönmesi gerekiyor. Organlarımız toprağın altında yok olup gidiyor" şeklinde konuştu.