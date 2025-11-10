13 İlde Eş Zamanlı Operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Başsavcılık koordinesinde yapılan teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul merkezli Ankara, Şanlıurfa, Kütahya, Manisa, İzmir, Trabzon, Diyarbakır, Bolu, Edirne, Malatya, Antalya ve Kırklareli'nde eş zamanlı operasyonda yakalanan şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı .Gözaltına alınan 19 şüpheli, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Murat Özkaya ve 3 İsim İçin Tutuklama

Bahis soruşturması kapsamında Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ve 3 hakem (Erkan Arslan, Nevzat Okat, Yakup Yapıcı) tutuklandı.

Nevzat Okat - Klasman Hakem

Erkan Arslan - Klasman Yardımcı Hakem

Yakup Yapıcı Klasman Yardımcı Hakem