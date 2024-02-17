Okullar Arası Türkiye Kros Şampiyonası’nda mücadele eden Körfezli sporcu Melek Yıldız, 2 bin metrede ferdi olarak Türkiye ikincisi oldu.

2023 -2024 Okul Sporları faaliyet programında yer alan Genç A - B ve Yıldızlar Kros Türkiye Birinciliği müsabakaları, 11 Şubat tarihinde Isparta’da gerçekleştirildi. Müsabakalara 52 ilden 554 sporcu katıldı. Kıyasıya geçen mücadelede yıldız kızlarda koşan Körfezli sporcu Melek Yıldız, 2 bin metrede ferdi olarak Türkiye ikincisi oldu. Antrenör Afşin Göler, "Melek güzel başarı elde etti, aylardır yaptığımız çalışmaların karşılığını verdi, kendisini tebrik ediyor, başarılar diliyorum" dedi.