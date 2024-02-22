Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yaşlı adamı işlettiği tuhafiye dükkanında göğsünden vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan lise öğrencisi ile azmettirme suçundan yargılanan babası ve dayısı ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanıklar suçlamaları kabul etmezken, yaşlı adamın ailesi de sanıkların ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını savundu. Duruşmada tanık olarak dinlenen tutuklu gencin öğretmeni ise olay gününü anlatarak, "Sınıfa girdiğinde terli ve telaşlıydı. Telaşı derse yetişmek için miydi, başka bir şey için miydi bilmiyorum" dedi.

Yukarı Hereke Cumhuriyet Mahallesi üzerindeki tuhafiye dükkanında 16 Mayıs 2023’de meydana gelen olayda, 67 yaşındaki dükkan işletmecisi Şefik Kaya, tabancayla göğsünden vurulmuş halde bulundu. Kaya hayatını kaybetti, olayı gerçekleştirdiği ve ardından kaçtığı iddia edilen lise öğrencisi E.K. (18) ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İlk duruşma

Şefik Kaya’nın öldürülmesine ilişkin Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın ilk duruşması görüldü. Mahkeme salonunda taraf avukatları, "azmettirme" suçundan tutuksuz yargılanan E.K.’nın babası İ.K. ile dayısı K.K., Şefik Kaya’nın ailesi ve tanıklar hazır bulundu. E.K. ise tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile duruşmaya katıldı.

"Şefik Kaya’yı tanımadığım gibi suçlamayı da kabul etmiyorum"

Savunması için söz hakkı verilen E.K., olay günü sabah saatlerinde okulda olduğunu, öğleden sonra ise kız arkadaşıyla buluşmaya gittiğini söyledi. E.K., "Ardından okulun bitmesine 5 dakika kala derse girdim. Daha önceki ifademde okul mescidinde uyuyakaldığımı söylememenin amacı ailemin sevgilimin olduğundan haberi olmadığı ve öğrenmelerini istemediğim içindi. Kız arkadaşımla buluşmamızda ona kolye almıştım. Kız arkadaşım ise bana kazak almıştı. Kazağın üstümde nasıl göründüğünü görmek istediği için giymiştim. Bu sebeple öğleden önce ve sonra üstümdeki kıyafetler değişikti. Şefik Kaya’yı tanımadığım gibi suçlamayı da kabul etmiyorum, eğitimime devam etmek istiyorum" dedi.

"Çocuğum suçsuzdur"

Suçlamaları kabul etmeyen E.K.’nın babası İ.K., "Azmettirme suçu ile yargılandığımı avukatımdan öğrendim. Maktulle hiçbir davam yok. Kulaktan dolma dedikodular. Çocuğum suçsuzdur. Böyle bir şey olsaydı çocuğumu ben polise teslim ederdim" şeklinde konuştu.

K.K.’da Şefik Kaya ile herhangi bir husumeti bulunmadığını söyleyerek, suçlamaları reddetti.

"Biz olayın cinayetle sonuçlanacağını bilmiyorduk"

İ.K.’nın ifadesinin gerçeği yansıtmadığını dile getiren Şefik Kaya’nın oğlu Mehmet Hanifi Kaya, "Bizim mahallemiz çok küçük, herkes birbirini tanır. Babamın karşı dükkanında İ.K. ve çocukları esnaflık yapmışlardır ama şimdi ’Şefik’i’ tanımıyoruz’ diyorlar. Olay tarihinden yaklaşık 3 yıl önce pazar alanında sanığın abisi D.K. ile babam arasında bir olay yaşanıyor. D.K. babama küfür edince babam da ona tokat atıyor. D. kardeşi sanık E. ile 5-6 kişiyi toplayıp babamı dövüyorlar. Bu olay yaşandığında İstanbul’daydım. Eve geldiğimde babam, ’Olay büyümesin, 3-5 cahilin yaptığı yanlışı büyütmeye gerek yok, abartılmasın’ dedi. Babam ve muhtar olayın büyümemesi ve çözülmesi için karşı tarafın evine gidiyor. Karşı taraf, ’Biz kimsenin yanına bunu bırakmayız’ demişler. Biz olayın cinayetle sonuçlanacağını bilmiyorduk. Cinayeti 17 yaşındaki çocuğun tek başına yaptığına inanmıyorum. Sanıklardan şikayetçiyim. Benim babam yüzde 85 engelliydi. Yaşlılığa bağlı olarak görme, duyma gibi birçok hastalıkları vardı" ifadelerini kullandı.

"Ne kadar olayı inkar ederlerse etsinler cinayeti sanık E.K. gerçekleştirmiştir"

Sanıklardan şikayetçi olan Şefik Kaya’nın eşi Portakal Kaya, "Olay tarihinden birkaç yıl önce E’nin abisi D. pazar alanında aracını geri geri getirirken az daha eşime çarpacaktı. Eşim D.K.’yı uyarınca ona küfür etti. Eşim Şefik ise bunun üzerine D.K.’ya tokat attı. Aynı gün D.K. ve E.K., 5-6 kişi ile birlikte eşimin dükkanına gelip onu dövdü. Ne kadar olayı inkar ederlerse etsinler cinayeti E.K. gerçekleştirmiştir, bizim düşmanımız yoktu" diye konuştu.

Mahkeme başkanının sorusu üzerine sanık E.K., pazar yerinde ve iş yerinde yaşandığı iddia edilen olayda kendisinin orada olmadığını söyleyerek, suçlamaları kabul etmedi.

"Kız arkadaşıma hava atmak için bu olaylarla ilgili bazı şeyler uydurdum"

Kız arkadaşıyla cinayete ilişkin şüpheli konuşmalarının iletişim tespit tutanağına yansıdığı öğrenilen sanığın amcası A.K. da duruşmada tanık olarak dinlendi. A.K., "Kız arkadaşıma hava atmak için bu olaylarla ilgili bazı şeyler uydurdum. Sonradan konuşurken telefonların dinlenebileceğini düşündüm, filmlerde görüyordum. Yanlış bir şey söylememek için kız arkadaşıma ’Telefonlar dinleniyor, detaya giremiyorum’ dedim. Eğer telefonum dinleniyorsa bu konuşmalarım E.’nin üstüne iftira olarak kalır diye düşündüm" şeklinde konuştu.

"Ben küfür etmedim, Şefik de bana tokat atmadı"

Tanık olarak dinlenen D.K. ise "Pazar yeri sebebiyle Şefik Kaya ile aramızda tartışma çıktı ama büyütülecek bir şey değildi. Ben küfür etmedim, Şefik de bana tokat atmadı. Aramızda herhangi bir küslük yoktu. Dükkanına gidip basma olayını kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

"Sınıfa girdiğinde terli ve telaşlıydı"

Olaya ilişkin dinlenen sanığın öğretmeni A.K., "E.K. dersin bitmesine 10 dakika kala saat 15.50 gibi sınıfa geldi. Sınıfa girdiğinde terli ve telaşlıydı. Telaşı derse yetişmek için miydi, başka bir şey için miydi bilmiyorum" dedi.

"E’nin dükkandan kaçtığını gördüm"

Şefik Kaya’nın 14 yaşındaki torunu M.T. de tanık olarak dinlendi. M.T., "Olay tarihinde dükkana 20 metre uzaktayken silah sesi duydum. Arkama döndüğümde birinin dükkanından hızla çıkıp kaçtığını gördüm. Bu kişi E.K.’ydı. Ben bu ifademi jandarmada vererek olay tarihinde kişi tespiti yaptım. Koşarak dükkanına girdiğimde dedemin yere yığılmış vaziyette olduğunu gördüm" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.