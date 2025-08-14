Doktorların uyarısına göre tedavinin 1 ay içinde başlamaması durumunda minik Çağan Ata’nın yaşamı tehlikeye girecek.

Bu zorlu süreçte destek olmak amacıyla harekete geçen önceki dönem Bursaspor yöneticilerinden Hakan Dinçtürk, Çağan Ata Taran ve ailesini kulüpte ziyaret ederek moral verdi. Dinçtürk ayrıca, 16 Ağustos Cumartesi günü saat 20.00’de Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda Eskişehirspor ile oynanacak özel maçta, Bursaspor formasının göğüs sponsorluğunu “Çağan Ata Taran” adına üstlendi.

Bursaspor Kulübü, bu sponsorluk gelirini minik bebeğin tedavisi için bağışlayacağını açıkladı. Karşılaşma öncesinde futbolcular ısınmaya, Çağan Ata’nın kampanya görseli ile sahaya çıkacak.

Çağan Ata Taran Valilik İzinli Kampanya Bilgileri:

Valilik izin no: 16.2025.3129

TL: TR28 0013 4000 0247 4457 5000 01

$: TR98 0013 4000 0247 4457 5000 02

€: TR71 0013 4000 0247 4457 5000 03