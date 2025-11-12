Balıkesir Sındırgı’da yaşanan depremlerin ardından bu kez Akdeniz açıklarında peş peşe depremler meydana geldi. Sarsıntılar Mersin ve Antalya'dan da hissedildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Prof. Dr. Görür, sarsıntıların Kıbrıs’ın güneyinde yer alan Dalma-Batma Zonu ile ilişkili olduğunu belirtti. Görür, "Kıbrıs Rum Bölgesinde, 4 ve 5’lik depremler olmaya başladı. Bunlar Doğu Anadolu Fay Zonunun devamı olan ve Kıbrıs’ın güneyinde devam eden Dalma-Batma Zonuna bağlı. Helen-Kıbrıs Dalma-Batma Zonu. Depremlerin geleceği belliydi. 6 Şubat 2023 depremleri bu bölgeye çok stres yüklemişti" ifadelerini kullandı.