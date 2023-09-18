Beşiktaş'ın Sinanpaşa Mahallesi'nde, dün saat 03.30 sularında akıl almaz bir olay yaşandı. Bir restoranda yemek yiyen müşteriler, para isteyen bir şahsın rahatsız edici davranışlarına maruz kaldı. Restoran çalışanları tarafından uyarıldığında ise şahıs, zorbalık yapmayı sürdürdü. Bu durum, olayın daha da karmaşık hale gelmesine neden oldu.

Tartışma kavgaya dönüşünce, şahıs cebinden bir tiner çıkartarak müşterilere ve çalışanlara doğru attı. Bu tehlikeli eylem sonucu müşteriler büyük bir panik yaşarken, çalışanlar hızla kaçan şahsı takip etmeye başladı. Sonunda şüpheli yakalandı ve polise teslim edildi. Neyse ki, bu olayın sonucunda herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Tüm bu olaylar güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Gözaltına alınan şahıs, adli işlemler için polis ekiplerine teslim edildi.