Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Yeniüreğil Köyü’nde etkili olan dolu yağışı etrafı beyaza bürüdü.

Bilecik ve ilçelerinde öğleden sonra başlayan yağış kısa sürerken ilçelerde hayatı olumsuz etkiledi. Söğüt’te ceviz büyüklüğünde yağan dolu karşısında vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı. Bunun yanında Bozüyük ilçesine bağlı Yeniüreğil Köyü’nde etkili olan dolu yağışı etrafı beyaza bürüdü.

Bozüyük ilçesinde de sağanak yağış etkili oldu. Islanmak istemeyen vatandaşlar kapalı alanlara sığındı.