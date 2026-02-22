Ramazan ayının manevi iklimine uygun, birlik ve kardeşlik ruhunun en güzel şekilde yaşatıldığı Batı Trakya'daki iftar programında bin kişi aynı sofrada buluştu. Yunanistan'ın Türk ve Müslüman nüfusunun yoğunlukta olduğu Osmangazi Belediyesi'nin kardeş şehri olan Kozlukebir'de düzenlenen iftar programında birlik ve beraberlik mesajları verilirken duygulu anlar da yaşandı. İftar öncesi Başkan Aydın, bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi. İlk olarak Kardeş şehir Kozlukebir'in Belediye Başkanı Erdem Hüseyin'i makamında ziyaret eden Başkan Aydın, ardından Ömrünü Batı Trakya Türklerinin hak ve özgürlük mücadelesine adamış Dr. Sadık Ahmet'in kabrini ziyaret ederek dua etti. Gümülcine Türk Gençler Birliği Başkanı Sedat Hasan'a yapılan ziyarette Batı Trakya'daki Türk gençlerinin eğitiminden sosyal yaşamına kadar pek çok önemli konu ve ihtiyaçları ele alındı. Ziyaretlerine Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği'nin Ana Dili Günü etkinliğine katılarak devam eden Başkan Aydın, Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif'i makamında ziyaret etti. Ramazan'ın bereketini ve dayanışma ruhunu kardeş belediye olan Kozlukebir ile paylaşmak üzere Batı Trakya'ya giden Başkan Aydın, ziyaretlerini Gümülcine Başkonsolosu Sayın Aykut Ünal'ı makamında ziyaret ederek tamamladı.

Kozlukebir'de düzenlenen iftar yemeğine Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın yanı sıra Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal, Kozlukebir Belediye Başkanı Erdem Hüseyin, Gümülcine Türk Gençler Birliği Başkanı Sedat Hasan, Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif, Rodop Milletvekili Özgür Ferhat, DEB Partisi Genel Başkanı Çiğdem Asafoğlu, Yassıköy Belediye Başkanı Caner İmam, Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği Başkanı Aydın Ahmet, Bursa Eczacılar Odası Başkanı Zekeriya Kolat, Önceki Dönem Batı Trakya Dernek Başkanı Dr. Ali Emin Latif, İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcıları ve Meclis Üyeleri ile Gümülcine ve köylerinden gelen soydaşlar katıldı. Domruköy Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen iftar yemeğinde, akşam ezanının okunmasının ardından hep birlikte dua edilerek oruç açıldı.

Ramazan ayının hayırlı olmasını dileyerek sözlerine başlayan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, 'Bu güzel sofrada birlikte olma imkânı bulduk. Bu buluşmaya katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. İnşallah birlik ve beraberlik içinde önce Kadir Gecesi'ne, ardından da Ramazan Bayramı'na ulaşmayı temenni ediyorum. Bursa'da da kardeş belediye olarak her zaman yanınızdayız. Belediyemizin de, bizlerin de gönlü ve kapısı kardeşlerimize daima açık. Bir ihtiyaçları olduğunda her zaman birlikte olmayı diliyor, herkese hayırlı Ramazanlar temenni ediyorum.' şeklinde konuştu.

İlk defa bu kadar organize ve kapsamlı bir etkinlik düzenlendiğini ifade eden Kozlukebir Belediye Başkanı Erdem Hüseyin, 'Göreve geldiğimiz ilk andan itibaren Erkan Aydın ile birlikte aramızdaki kardeşlik ilişkilerini geliştirmek adına elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret ettik. Erkan Başkanımız son derece mütevazı, alçak gönüllü ve dürüst bir insan. Her ne kadar kardeş belediye olsak da Osmangazi Belediyesi, bizim belediyemizle kıyaslanamayacak kadar büyük; yaklaşık 1 milyon nüfusa sahip. Bu nedenle çoğu zaman yardım ve destek talep eden taraf biz oluyoruz. Sağ olsun, Erkan Başkanımız kapısını ne zaman çaldıysak bizleri hiçbir zaman geri çevirmedi. Geçtiğimiz yıl Alantepe etkinliğimize bizzat katılarak bizleri onurlandırmıştı. Bu akşam da kendisi ve kıymetli ekibi onur konuğu olarak aramızda bulunuyor. Ben kendisine teşekkür ediyorum' dedi.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın iftara programına teşrif ederek kendilerini onurlandırdığı belirten İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa, 'Bizleri bir araya getiren bu güzel iftar sofrasını bizlere açan dostlarımıza teşekkür ediyorum' diye konuştu.