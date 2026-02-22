5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında; işyerinde, işverenin görevlendirmesi sırasında dışarıda ya da işe gidiş-geliş servisi esnasında kaza geçiren 4A (SSK) sigortalısının, tedavi süreci tamamlandıktan sonra meslekte kazanma gücünü en az %10 kaybettiği SGK Sağlık Kurulu tarafından belirlenirse, yaş ve prim şartı aranmaksızın ömür boyu “Sürekli İşgöremezlik Geliri” bağlanır.

Bu ödeme emekli aylığı değildir. Sigortalı kişi çalışmayı sürdürüp maaş almaya devam etse bile, SGK tarafından bağlanan bu ek gelir kendisine hayatı boyunca ayrıca ödenir.

2026 SGK Sürekli İşgöremezlik (Çift Maaş) Hesaplama Tablosu

Geçirdiğiniz kazada %10 ve üzeri bir kalıcı hasar (Örn: Bir parmağın kopması, hafif topallama, kalıcı iz) oluştuysa, kendi maaşınıza ek olarak devletin size her ay ödeyeceği tutarlar şu şekildedir:

İşçinin Son Aldığı Brüt Maaş İş Kazası Sonucu Bedensel Kayıp Oranı Fabrikadan/İşyerinden Aldığı Normal Maaşı SGK'nın Her Ay Bağlayacağı 2. Maaş (İşgöremezlik) Toplam Aylık Geliri 30.000 TL % 10 Kayıp (En Alt Sınır) 30.000 TL (Çalışmaya devam eder) Ortalama 2.100 TL / Ay 32.100 TL 40.000 TL % 20 Kayıp 40.000 TL (Çalışmaya devam eder) Ortalama 5.600 TL / Ay 45.600 TL 50.000 TL % 35 Kayıp 50.000 TL (Çalışmaya devam eder) Ortalama 12.250 TL / Ay 62.250 TL

(Önemli Not: Tablodaki SGK ödemeleri ömür boyu sürer ve her yıl emekli maaşlarına yapılan zam oranında otomatik olarak artar. Eğer işçi bakıma muhtaç hale gelirse (Örn: %100 kayıp), SGK bu oranı %100'e çıkarıp ekstra bakım parası da ekler.)

Sadece %10 Kayıp Ne Demektir? (Büyük Yanılgı)

Birçok kişi "Sürekli işgöremezlik geliri" almak için yatalak olmak, kolunu veya bacağını tamamen kaybetmek gerektiğini düşünür. Bu koca bir yalandır!

%10 Kayıp Çok Basittir: İşyerinde elinize makine sıkıştıysa ve işaret parmağınızın sadece ucu koptuysa, bu bile sağlık kurulunda %10-15 arası bir kayıp sayılır.

Boya veya kimyasal madde nedeniyle cildinizde kalıcı bir tahriş oluştuysa, inşaatta iskeleden düşüp bacağınızda kalıcı bir platin veya hafif bir aksama kaldıysa bu %10 barajını çok rahat geçersiniz.

Emekli Olunca Bu Maaş Kesilir Mi? (Gizli Emeklilik Formülü)

İşçilerin çoğunun haberi olmayan büyük fırsat burada gizli. Bu geliri almaya başladığınızda, aynı zamanda çalışmaya devam edip yaş ve prim şartlarını tamamladığınızı varsayalım.

Normal emekli olduğunuzda ne olacak? SGK size hem normal emekli maaşınızı bağlayacak hem de bu iş kazası maaşınızı ödemeye devam edecektir.

Yasal Kural: Kanuna göre kişi iki aylığa birden hak kazanırsa; yüksek olan maaşın %100'ü, düşük olan maaşın ise %50'si (yarısı) aynı anda ödenir. Yani Türkiye'de yasal olarak ÇİFT MAAŞ alan o şanslı gruptan olursunuz. Vefatınız durumunda bu hak (dul ve yetim aylığı kuralları çerçevesinde) eşinize ve çocuklarınıza da devredilir!

Bu Hakkı Kaybetmemek İçin Yapmanız Gereken Tek Şey!

Eğer bir kaza geçirirseniz patronunuz "Aman SGK'ya iş kazası diye bildirme, hastanede evde düştüm de, ben senin tüm masraflarını karşılayacağım" diyebilir.

Tuzak Buradadır: Patronunuz hastane masrafınızı öder ama ömür boyu alacağınız 2. maaş hakkınızı elinizden almış olur.

Hastaneye gittiğinizde doktora mutlaka "Bu olay işyerinde oldu" deyin ve polis/jandarma tutanağına İş Kazası olarak geçirin. Kaza SGK sistemine işlendikten sonra tedavinizi bitirin ve SGK'ya dilekçe vererek "Sürekli İşgöremezlik Tespiti" için hastaneye sevk edilmeyi talep edin.