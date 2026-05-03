Bu hamlenin şirkete yaklaşık 200 milyon dolarlık ilave tasarruf sağlaması öngörülüyor.

Dönüşüm programının tamamı dikkate alındığında ise yıllık vergi öncesi tasarrufun 1,2 milyar dolara kadar çıkabileceği ifade ediliyor.

Şirketin yeni yol haritasında en dikkat çeken başlıklardan biri satış stratejisindeki değişim oldu.

CEO Stéphane de La Faverie yönetimindeki Estée Lauder, satış ağırlığını hızla büyüyen dijital platformlara taşımayı hedefliyor. Bu kapsamda Amazon ve TikTok Shop gibi çevrim içi satış kanalları, şirketin dönüşüm sürecinde öne çıkan merkezler arasında yer alıyor.

Hedef, üç yıldır art arda satış kaybı yaşayan şirketi yeniden büyüme sürecine taşımak.

Açıklanan yeniden yapılanma programı, yatırımcılar tarafından olumlu karşılandı. Duyuruların ardından şirket hisselerinde yüzde 13’e varan artış görüldü.

Cnbc-e’nin haberine göre, RBC Capital Markets analisti Nik Modi, açıklanan sonuçların şirket açısından en zorlu dönemin geride kalmış olabileceğine işaret ettiğini ifade etti.