İngiltere Kralı Kral III. Charles’ın doğum günü Birleşik Krallık’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda düzenlenen etkinlik ile kutlandı.

Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosluğu, Kral III. Charles’ın doğum gününü resepsiyon ile kutladı. Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosluğu’nun bahçesinde Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Jill Morris ve İstanbul Başkonsolosu Kenan Poleo’nun ev sahipliğinde düzenlenen Kral’ın Doğum Günü Partisine üst düzey siyasetçiler, iş dünyası liderleri, hükümet yetkilileri, belediye başkanları, diplomatik çevreler ve Türk ve İngiliz cemiyetinden isimler katıldı. Birleşik Krallık ve İstiklal Marşı’nın çalınmasıyla başlayan gece, Tarık Sezer ve Orkestrası’nın sahne almasıyla devam etti.

Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu Kenan Poleo gerçekleştirdiği konuşmasında, Birleşik Krallık ve Türkiye için inovasyonun daha refah bir gelecek için önemine dikkat çekerek, "Bu güçlü ilişkiden ve bu yılın teması olan inovasyondan bahsederken, Boğaz Köprüsü’nün tarihi aklıma geldi. ‘Birinci Köprü’ olarak bilinen yapı, ülkelerimizin inovasyon için bir araya gelmesinin sadece bir örneği. Britanyalı mühendislerin desteğiyle inşa edilen köprü, bu sene 50. yıldönümünü kutladı. O zamandan beri, ülkelerimiz arasındaki inovasyon işbirliği daha da mükemmelleşti. Aranızdaki bir çokları gibi Birleşik Krallık’taki üniversitelerimizde okuyan çok sayıda Türk öğrenci olduğunu duyduğumda çok memnun oluyorum. Ayrıca ülkelerimizden yenilikçiler, mühendisler, sanatçılar ve girişimciler birlikte büyümek ve küreselleşmek için ortaklıklar kuruyorlar. Onlar ve siz, Birleşik Krallık-Türkiye ortaklığının ve dostluğunun gücünün bir göstergesi olmaya devam ediyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Kral Charles’ın Türkiye ziyaretine de değinen Başkonsolos Poleo, “Majesteleri, en son 2015’te olmak üzere Türkiye’yi birkaç kez ziyaret etti ve Kraliyet ailesi ile birlikte ülkelerimiz arasındaki güçlü ilişkiyi destekledi. Geçtiğimiz günlerde Mardin’i ziyaret ettim ve orada tanıştığım herkes Majesteleri’nin bu muhteşem şehri ziyaretinden büyük sevgi ve coşkuyla bahsediyordu” dedi.

“Yeşilçam filmlerini görmek için Türk sinemasına giderdik”

Paleo Türkçe olarak gerçekleştirdiği konuşmasında ise, “Türk kökenli biri olarak bir gün böyle güzel bir akşamda sizleri burada misafir edeceğimi hiç düşünmemişti. Çocukken eski Yeşilçam filmlerini görmek için Türk sinemasına giderdik. Üniversite’de Osmanlı tarihi okudum ama şimdi Britanyalı diplomat olarak ülkemin ve ailemin Türk kültürünü temsil etmek benim için büyük onu. Beni ülkenizde misafir ettiğiniz için çok teşekkürler” açıklamasını yaptı.

Birleşik Krallık’ın Ankara Büyükelçisi Jill Morris ise Birleşik Krallık-Türkiye ikili ilişkilerinin zengin tarihinin altını çizerek "Majestelerinin Büyükelçisi olarak, ortaklığımızı her iki büyük ülkenin de yararına inşa etmemizi sağlayan desteğiniz, işbirliğiniz ve dostluğunuz için hepinize teşekkür etmek istiyorum” dedi.

“Güzel bir fırsat”

Başkonsolos Poleo, röportajında ise, “Bugün ok önemli bir gün. İstanbul Başkonsolosluğumuzda büyük bir etkinlik olacak. Kralımızın doğum için etkinlik yapıyoruz. Türkiye ve Britanya ilişkilerinin geliştirilmesinde güzel bir fırsat olacak. Çok heyecanlıyız” dedi.