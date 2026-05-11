Belçika Kraliçesi Mathilde, ticari ve ekonomik temaslarda bulunmak üzere Belçika Başkonsolosluğu'na geldi.

Belçika Kraliçesi Mathilde'nin İstanbul'daki temasları sürüyor. Belçika Kraliçesi Mathilde; ekonomik, siyasi ve ticari görüşmelerini gerçekleştirmek üzere Taksim'de bulunan Belçika Başkonsolosluğu'na geldi. Kraliçe Mathilde'yi karşılamak ve görüşmeleri sürdürmek üzere konsoloslukta Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Belçikalı yetkililerin de bulunduğu öğrenildi.