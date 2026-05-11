Balıkesir Üniversitesi tarafından, dünyaca ünlü çizer, karikatürist ve yazar Hasan Aycın'a fahri doktora unvanı verildi.

Balıkesir Üniversitesi Senatosunun 21.04.2026 tarih ve 2026/07 sayılı toplantısında alınan kararda; 'Geleneksel sanatları çağın idrakine yorumlayarak sunan; tarih ve coğrafya zemininde yerlilikten evrenselliğe uzanan inanç, tarih, ahlak, sanat icrası ile birleştirici bir şuur ortaya koyan; formu ve teknik imkanları bakımından karikatürü de içine almakla birlikte metafor ve mana manzumesi, felsefesi, sembolizmi ve hatırlatma düzeyleri itibarıyla sıradan karikatürü aşan; bu yönüyle yerli sanat anlayışında yeni ve özgün bir alan açan sanat yaklaşımları dolayısıyla Hasan Aycın'a Fahri Doktora unvanı verilmesinin uygun olduğuna' karar verildiği ifade edildi.

Fahri Doktora belgesi Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu tarafından Hasan Aycın'a takdim edildi. Takdim programında; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt, Prof. Dr. Murat Doğdubay ve Prof. Dr. Fatih Satıl ile Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selvihan Kılıç Ateş, Necatibey Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ertan Ören, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Duygu Sabancılar Iştın ve Dr. Öğr. Üyesi Altay Aldoğan ile Genel Sekreter Yardımcısı Soner Şahin de yer aldı.

Takdim programında konuşan Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Hasan Aycın'ın sanat ve düşünce dünyasına sunduğu katkılara dikkat çekerek, kendisine verilen fahri doktora unvanının üniversitenin bu değerli birikime verdiği değerin de bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Fahri doktora unvanını alan karikatürist ve yazar Hasan Aycın ise yaptığı teşekkür konuşmasında, bu anlamlı takdirden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Balıkesir Üniversitesine teşekkür etti.