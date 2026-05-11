Migros, Kurban Bayramı'nda İslami usullere uygun ve hijyenik şartlarda kesimi gerçekleştirilen kurbanlıkları, müşterilerine ulaştıracağını duyurdu. Küçükbaş kurbanlıkta vekalet verenin, büyükbaş kurbanlıkta ise vekalet veren hissedarların adı noter ve din görevlisi huzurunda okunarak kesim yapılıyor.

Kurban Bayramı'nda müşterilerine sağlıklı, güvenilir ve İslami usullere uygun kurban almanın rahatlığını yaşatan Migros, Anadolu'nun dört bir yanındaki yetiştiricilerden özenle seçilen kurbanlık vasfındaki hayvanları en güvenli şekilde ve uzman kasaplar tarafından ücretsiz kasaplık hizmeti ile satışa sunduğunu duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, ağırlığı ortalama 30-35 kg ve koli ağırlığı yaklaşık 12-16 kg olan kurbanlık Karaman küçükbaş 22 bin 950 TL, ağırlığı ortalama 38-42 kg ve koli ağırlığı yaklaşık 16-20 kg kurbanlık Kıvırcık küçükbaş 27 bin 950 TL ve en fazla 1/7 hisseli büyükbaş kurbanlık ise sakatat içermeden yaklaşık 23-27 kg kemiksiz et olmak üzere 36 bin 450 TL'den satışa sunuluyor. Tüm kesimlerde kurbanın yaklaşık ağırlığı müşterinin bilgisi dahilinde olup, kurbanlığın kilosunun belirtilen miktardan fazla olması durumunda, fazla olan miktar aynı paket içerisinde teslim ediliyor. Migros'ta geleneksel kurban kesimi yapılıyor. Kişiye özel kesilen kurban, yine kişiye özel paketleniyor. Sipariş ise Migros mağazalarından, migros.com.tr üzerinden ve mobil uygulamadan kolaylıkla verilebiliyor. Marketin müşterileri kurban siparişlerini adrese teslim şeklinde ya da Türkiye'nin her yerindeki Migros mağazalarından teslim alabiliyor. Büyükbaş kurbanlıklar en fazla 7 hisse olacak şekilde eşit parçalar halinde sakatat içermeden kemiksiz şekilde paketleniyor. Kurbanlık Kıvırcık küçükbaş ve Karaman küçükbaşlar koli içinde 2 but, 2 kol, 2 kafes, 1 gerdan ve 1 böbrek yatağı olacak şekilde hazırlanıyor. Kesilen kurbanlık Kıvırcık küçükbaş ve Karaman küçükbaşların veteriner hekim muayenesi sonucunda tüketimi uygun olan karaciğer, dalak ve yüreği koli içerisine konuluyor.

İslami kurallara uygun, veteriner hekim kontrolünde kesim

Açıklamaya göre, sipariş verilen kurbanlıkların kesim öncesinde, şirketin veteriner hekimleri tarafından canlı muayenesi ile resmi kurum tarafından verilen sağlık raporlarının kontrolleri yapılıyor. Kontrollerden sonra sadece canlı ağırlığı uygun ve kesim sonrası belirtilen ağırlığı sağlayabilecek kurbanlıklar kesime alınıyor. Kesimler, mevzuata ve standartlara uygun, onaylı kesimhanelerde, üretim ve depolama tesislerinde gerçekleştiriliyor. Kurbanlıklar, kesimhanelerde İslami kurallara uygun olarak bayram namazını takiben kesiliyor. Küçükbaş kurbanlıkta vekalet verenin, büyükbaş kurbanlıkta ise vekalet veren hissedarların isimleri din görevlisi ve noter huzurunda tek tek okunuyor. Kesim sonrasında kurbanlıkların karkas ve iç organları yüzde 100 sağlık muayenesinden geçiriliyor. Kesim bilgisi, müşterinin sipariş formunda belirttiği cep telefonuna SMS olarak iletiliyor.

Migros, müşterilerinin bağışlarına aracı oluyor

Müşterilerinin hayır kurumlarına yapacakları bağışlar için her türlü kolaylığı sağlayan şirket, bağış kurbanlıkları ilgili hayır kurumunun depolarına müşteri adına teslim ediyor. Kızılay, ZİÇEV, TSÇV (Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı) ve TOFD'ye (Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği) bağışlanan kurbanları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Ayrıca müşteriler bağış kurbanlıklarda önemli bir fiyat avantajına sahip oluyor. Kurbanlıklar Kızılay, ZİÇEV ve TSÇV ve TOFD'ye bağışlandığı takdirde, koli ağırlığı yaklaşık 12-16 kg olan kurbanlık Karaman küçükbaş 20 bin 450 TL, koli ağırlığı yaklaşık 16-20 kg kurbanlık Kıvırcık küçükbaş 25 bin 450 TL, sakatat içermeden yaklaşık 23-27 kg arasında kemiksiz hisse şekilde kurbanlık büyükbaş 33 bin 950 TL olarak fiyatlandırılıyor.