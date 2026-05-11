Trendyol Süper Lig'e 16 yıl aradan sonra dönen Kocaelispor'da sezonun son bölümüne girilirken, yeşil-siyahlıların lig performansı istatistiklere de yansıdı. Süper Lig'de 33 maçlık bölümü 37 puanla geçen Körfez ekibi, rakip fileleri 26 kez havalandırırken, kalesinde 37 gol gördü.

Kocaelispor, 16 yıl sonra döndüğü Süper Lig'de kalıcı olma hedefiyle mücadele ederken, kulüpte hem saha içi performans hem de kadro yapılanması öne çıktı. Yeşil-siyahlılarda gol ve asist dağılımı, forma istikrarı, savunma hattındaki kiralık oyuncuların durumu ve sözleşmesi sona erecek isimler, teknik heyet ile yönetimin yeni sezon öncesi değerlendireceği konular arasında yer alıyor.

Sezon karnesi transfer politikasını belirleyecek

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'de oynadığı 33 maçlık bölümde 37 puana ulaştı. Yeşil-siyahlılar, bu süreçte rakip fileleri 26 kez havalandırırken, kalesinde 37 gol gördü. Ortaya çıkan tablo, özellikle hücum üretkenliği ve savunma dengesinin yeni sezon planlamasında öne çıkacak başlıklar arasında yer alacağını gösterdi. Yeşil-siyahlı ekipte ligde atılan gollerin büyük bölümü hücum hattı ve kenar oyuncularından geldi. Bruno Petkovic 7 golle takımın Süper Lig'deki en skorer ismi olurken, Serdar Dursun 6, Daniel Agyei ve Tayfur Bingöl ise 5'er golle skora katkı verdi. Rigoberto Rivas, Hrvoje Smolcic ve Habib Keita da 1'er gol kaydetti.

Bu tablo da Kocaelispor'un skor üretiminde yükün belirli isimlerde toplandığını ortaya koydu.

Asistlerde Churlinov ilk sırada

Yeşil-siyahlılarda asist dağılımında Darko Churlinov öne çıktı. Churlinov, 3 asistle takımın bu alandaki en etkili ismi olurken; Karol Linetty, Tayfur Bingöl, Serdar Dursun, Ahmet Oğuz ve Habib Keita 2'şer asist yaptı. Massadio Haidara, Rigoberto Rivas, Hrvoje Smolcic ve Can Keleş de 1'er asistle skora katkı sağlayan isimler arasında yer aldı.

En çok forma giyen isim Dijksteel oldu

Sezon genelinde istikrar yakalayan oyuncular da dikkat çekti. Anfernee Dijksteel 31 maçla Kocaelispor'da en çok forma giyen isim oldu. Daniel Agyei 30, Tayfur Bingöl ve Show 29'ar müsabakada görev aldı. Serdar Dursun, Ahmet Oğuz ve Habib Keita 27'şer karşılaşmada forma giyerken; Karol Linetty, Darko Churlinov ve Hrvoje Smolcic de 25'er maçla takımın en çok süre alan isimleri arasında yer aldı.

Savunmada Smolcic ve Balogh öne çıkıyor

Kocaelispor, Süper Lig'de kalesinde 37 gol gördü. Sezonun önemli bölümünde savunma hattında kiralık oyuncular Hrvoje Smolcic ve Botond Balogh'un görev alması, sezon sonu planlamasında stoper bölgesini kritik hale getirdi. Smolcic'in ligde 1 gol ve 1 asistlik katkı vermesi, Balogh'un ise savunma rotasyonunda yer alan isimlerden biri olması dikkat çekti. İki futbolcunun kiralık sözleşmelerinin sezon sonunda tamamlanacak olması, yeni sezon savunma kurgusunda yönetim ve teknik heyetin öncelikli karar başlıklarından biri olacak.

Kiralık oyuncular için karar zamanı

Kocaelispor'da sezon sonunda kiralık statüsündeki futbolcuların durumu netlik kazanacak. Botond Balogh, Hrvoje Smolcic, Can Keleş ve Show'un kiralık sözleşmeleriyle ilgili kararın, teknik heyetin performans raporu ve kulüpler arası yapılacak görüşmelerin ardından verilmesi bekleniyor. Trabzonspor deplasmanında yaşadığı sakatlık sonrası sezonu kapatan ve lisansı askıya alınan Mateusz Wieteska'nın ise sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor. Polonyalı savunmacının yeni sezon kadro planlamasında yer alması beklenmiyor.

Keita artık ayrı dosyada

Habib Ali Keita ise kiralık oyuncular başlığında ayrı bir yerde duruyor. Kocaelispor, sezon başında Clermont Foot 63'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı Malili orta saha oyuncusunun satın alma opsiyonu şartlarının gerçekleştiğini açıkladı. Kulübün açıklamasında, Keita'nın 1 Temmuz 2026 itibarıyla başlayacak 2 yıllık nihai sözleşmesinin geçerlilik kazandığı belirtildi. Bu nedenle Keita, sezon sonunda kulübüne dönecek kiralık oyuncular arasında değerlendirilmeyecek.

Sözleşmesi sona erecek isimler

Yeşil-siyahlılarda kiralık oyuncuların dışında sözleşmesi sezon sonunda bitecek futbolcular da bulunuyor. Karol Linetty, Ahmet Oğuz, Serdar Dursun, Ahmet Sağat, Furkan Gedik ve Gökhan Değirmenci'nin sözleşme bitiş tarihleri 30 Haziran 2026 olarak görünüyor. Karol Linetty ve Furkan Gedik için 1 yıllık uzatma opsiyonu bilgisi dikkat çekerken, bu oyuncularla ilgili kararın sezon sonunda yönetim ve teknik heyetin değerlendirmesiyle verilmesi bekleniyor.

Kiralıktan dönecek oyuncular da değerlendirilecek

Kocaelispor'un kiralık olarak gönderdiği futbolcuların durumu da sezon sonunda masaya yatırılacak. Onur Öztonga, Mesut Can Tunalı, Bedirhan Yıldız, Mikdat Çil ve Mustafa Ege Bilim'in kiralık süreçlerinin tamamlanmasının ardından yeni sezon kampında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği teknik heyetin raporuna göre netleşecek. Bu oyuncuların performansları, takımın ihtiyaçları ve yeni sezon planlaması, kadroda yer alıp almayacakları konusunda belirleyici olacak.

Selçuk İnan'ın raporu belirleyici olacak

Kocaelispor'da yeni sezon planlamasını teknik direktör Selçuk İnan'ın hazırlayacağı rapor belirleyecek. Yeşil-siyahlı kulüpte sözleşmesi 2028 yılına kadar uzatılan İnan'ın, kiralık oyuncuların durumu, sözleşmesi sona erecek isimler, takıma dönecek futbolcular ve transfer ihtiyaçlarıyla ilgili yönetime kapsamlı bir değerlendirme sunması bekleniyor. Süper Lig'de kalıcı bir kadro oluşturmayı hedefleyen Kocaelispor'da, mevcut iskeletin korunması ve eksik bölgelere yapılacak takviyelerin teknik heyetin raporu doğrultusunda şekillenmesi planlanıyor.

Kongre takvimi de belli oldu

Kocaelispor'da sezon sonu planlamasının yanında genel kurul süreci de kulübün gündem başlıkları arasında yer alıyor. Yeşil-siyahlı kulüpte kongrenin 17 Mayıs Pazar günü saat 11.00'de Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi'nde yapılması planlanıyor. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda ise ikinci toplantı, 24 Mayıs 2026 tarihinde aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecek. Genel kurulun, kulüp tüzüğü ve ilgili kanun hükümleri doğrultusunda yapılacağı belirtildi.

Sezon Antalyaspor deplasmanında tamamlanacak

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'de sezonu Antalyaspor deplasmanında tamamlayacak. Ligin 38. haftasında oynanacak Antalyaspor-Kocaelispor karşılaşması, 17 Mayıs Pazar günü saat 20.00'de Corendon Airlines Park'ta oynanacak. Bu karşılaşmayla birlikte yeşil-siyahlıların 16 yıl sonra döndüğü Süper Lig'deki sezon karnesi de netleşmiş olacak.