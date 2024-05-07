Bursa’da kamudan emekli olan Ahmet Berksun, memurluk günlerindeki gibi takım elbisesiyle simit satıyor. Bursa’nın tarihi yerlerinde takım elbisesi ile koluna taktığı sepetinde simit satan Berksun’u görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Bazıları ise sivil istihbarat görevlisi ya da sokak timi zannediyor.

Bursa'nın meşhur "Kravatlı Simitçi"si olarak bilinen Ahmet Berksun, 65 yaşında olmasına rağmen öğrencilik yıllarında sürdürdüğü simitçilik geleneğini, kamudan emekli olduktan sonra da devam ettirmeye karar verdi. Memuriyet günlerinden hatırladığı takım elbiseyi, emeklilik yıllarında da giymekten vazgeçmeyen Berksun, şimdi ise Bursa'nın tarihi bölgelerinde koluna taktığı sepetiyle simit satışına başladı. Görünüşündeki nezaket ve zarafatin yanı sıra renkli kişiliğiyle de çarşı esnafının ve vatandaşların kalplerinde taht kuran Berksun, ilk görüşte ilgi çekiyor ve insanlar tarafından fotoğraf çekilmek isteniyor.



“Bana gösterilen sevgiden dolayı kendimi bu ilin amiri gibi görüyorum”

Kendisine gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyetini dile getiren Ahmet Berksun, “Kamudan emekliyim. Emekli olduktan sonra bu işi yapmaya başladım. Ne iş yaparsak yapalım, örnek olmamız gerekiyor. Bende simit dünyasında örnek olmak istedim. Diğer meslektaşlarım kılık kıyafetine pek özen göstermiyorlar. Ben dış görünüşe özen gösteriyorum, diksiyonuma dikkat ediyorum. Bu durum müşterilerime de güven veriyor. İnsanlar görünce bile çok mutlu oluyor. Bu da beni mutlu ediyor. Yurt dışından gelen turistler de beni görünce fotoğraf çekilmek istiyor. Bana gösterilen sevgiden dolayı kendimi bu ilin amiri gibi görüyorum. Bir sanatçı sahnesine nasıl hazırlanıyorsa ben de simide çıkarken öyle hazırlanıyorum. Halkın karşısına geçtiğimde beyefendi gibi görülmek istiyorum” dedi.