Garanti BBVA’nın kredi kartı Bonus’un, platformdaki 8 banka iş birliği ile 18 milyon kullanıcıya ulaştığı açıklandı.

Garanti BBVA’nın kredi kartı Bonus, 24’üncü yılını kutluyor. Çeyrek asra yaklaşan geçmişiyle kredi kartı platformu olarak da hizmet veren Bonus, platformdaki 8 banka iş birliği ile 18 milyon kullanıcıya ulaştı. Bonus halen Türkiye’de e-ticaret harcamalarında en çok tercih edilen kredi kartlarından biri olma özelliğini korurken, online platformlardaki her 4 alışverişten biri Bonus ile yapıldığı belirtildi. Kredi kartı kullanıcılarının bugün, Garanti BBVA’nın Türkiye çapındaki 800 binden fazla üye işyerinde günde 3 milyonun üzerinde işlem gerçekleştirdiği vurgulandı. Kredi kartı, müşterilerini her ay 300’den fazla kampanyayla buluşturup bonus kazanma imkânı sağlarken, bankanın bireysel kredi kartı markalarının tümü düşünüldüğünde ise kullanıcılara yılda 7 binden fazla kampanya sunuluyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, dünyada ödeme sistemleri alanında gelişmeleri ve trendleri yakından takip ederek müşterilerine değer oluşturan en yenilikçi, en kolay ve hızlı çözümleri sunan Bonus, ‘Türkiye’nin en sevilen kredi kartı’ olarak 24 yılda birçok yeniliğe imza attı. Kasım 2015’te hayata geçen, Türkiye’de ilk defa kart kullanıcılarının kartları ile ilgili tüm ihtiyaçlarına, nakit ürünlere ve kartsız ödeme çözümlerine tek platformdan erişmelerini sağlayan mobil uygulama BonusFlaş, bugün kampanyaların ana uygulaması olarak yılda 100 milyonun üzerinde kampanya katılımına aracılık ediyor. Ayrıca, QR, Mobil temassız ödeme, BP araçta ödeme ve internet alışverişlerinde hızlı ve güvenli ödeme çözümü GarantiPay ile cüzdan ve kart plastiğine ihtiyaç olmadan, her an her yerde alışveriş yapabilme özgürlüğü sağlıyor. Milyonlarca müşterinin cep telefonunda olan BonusFlaş, yurt içi ve dışı dijital platform üyeliklerinin takibi ve harcama kontrol fonksiyonlarıyla finansal sağlık alanında da kullanıcılarını desteklemeye devam ediyor. Türkiye’de ilk kâğıt slip yerine dijital slip alma tercihini de sunarak doğa dostu çözüm sağlıyor.

Bonus’un 24’üncü yılı vesilesiyle konuşan Garanti BBVA Ödeme Sistemleri (GÖSAŞ) Ürün, Marka Yönetimi ve Pazar Ortaklıkları Genel Müdür Yardımcısı Ulaş Erdur, “Türkiye’nin en sevilen kredi kartı Bonus ile ödeme sistemleri sektöründe 24 yılı geride bırakırken, Garanti BBVA öncülüğünde birçok ilke imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Müşterilerimiz Türkiye’nin ilk çipli ve çok markalı kredi kartından ilk şeffaf kartına, ilk temassız kredi kartından ilk çevreci karta kadar pek çok yeniliği Bonus ile yaşadı. Bonus birbirinden ünlü reklam yüzleri, zihinlere yerleşen eğlenceli müzikleri, ünlü peruğu ile Türkiye’nin yıllardır ‘En Sevilen’ kredi kartı markası olmaya devam ediyor. Kullanıcılarımızın hayatını kolaylaştıran ‘Bonuslu olma’ ayrıcalığını her yıl yeni değer önerileriyle güçlendirerek sürdürüyoruz. Sektörde yine bir ilk olan kampanyalar için ana kanalımız BonusFlaş ile de müşterilerimize ayrı bir değer oluşturuyoruz. Bonus müşterilerimiz her ay 300’den fazla yeni kampanya içinden kendilerine uygun olanları seçerek 7 bin TL’ye varan bonus kazanabiliyor. Bu kapsamda müşterilerimize sunduğumuz faydayı geçtiğimiz yıla göre iki katına çıkardık. Bonus, hem toplam yapılan alışverişlerde hem de e-ticaret alışverişlerinde sektörde en fazla kullanılan ve en çok taksit yapan kredi kartı olma özelliğini de koruyor. Kredi kartımızı tercih eden müşterilerimizi hayatlarına değer ve kazanç katacak yenilikçi ürün ve hizmetlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Kredi kartımızı bugünlere taşıyan tüm kullanıcılarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.