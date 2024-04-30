Milli Savunma Bakanlığı (MSB) X üzerinden yaptığı yazılı açıklamda Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek."