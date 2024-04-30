Ünlü oyuncu Brian McCardie'nin ölümünü kardeşi sosyal medya hesabından duyurdu.

Acılı kardeşi, tüm aile adına yaptığı duyuruda şu ifadelere yer verdi: "Sevgili oğlumuz, erkek kardeşimiz, amcamız ve sevgili dostumuz Brian James McCardie'nin vefatını büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz.

Brian, 28 Nisan Pazar günü evinde ani bir şekilde aramızdan ayrıldı. Sahne ve sinemada harika ve tutkulu bir oyuncuydu, işini çok seviyordu ve birçok insanın hayatına dokundu. Çok erken bir zamanda bizleri terk etti. Onu seviyoruz ve çok özleyeceğiz."