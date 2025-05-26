Kremlin Sarayı'nda saat 19.30'da başlayan görüşmede Rusya-Ukrayna savaşını son erdirme çabaları ele alındı.

İstanbul'da gerçekleştirilen Ukrayna-Rusya müzakerelerinin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, iki ülke arasında ateşkesin sağlanması başta olmak üzere Türkiye-Rusya arasındaki önemli konuları görüşmek üzere Moskova'ya gitti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Kremlin Sarayı'nda kabul edildi. Yerel saat ile 19.30'da başlayan görüşmede ikili ve bölgesel meseleler ile Rusya-Ukrayna savaşını son erdirme çabaları başta olmak üzere, birçok konu ele alındı.

Bakan Fidan, yarın da Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüşecek.