Baş ağrısı, milyonlarca insanın yaşam kalitesini düşüren en yaygın sağlık sorunlarından biri olarak kabul ediliyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, sinir sistemi hastalıkları arasında ilk sırada yer alan baş ağrısı, küresel nüfusun yüzde 15’inden fazlasını yılda en az bir kez etkiliyor. Özellikle kronik migren ve küme tipi baş ağrıları, aylarca süren bir döngüyle kişilerin yaşamını olumsuz etkiliyor. Geleneksel tedavilerin yetersiz kaldığı bu durumlarda, son dönemlerde etkili sonuçlar alınan "sinir blokajı tedavisi" öne çıkıyor.

"Ağrı sinyali kesilerek rahatlama sağlanıyor"

Memorial Antalya Hastanesi Nöroloji Bölümü’nden Uzm. Dr. Özden Yener Çakmak, sinir blokajı tedavisinin ağrıyı kaynağında kesmeyi hedefleyen minimal invaziv bir yöntem olduğunu belirterek, "Bu yöntemle ağrıyı beyne taşıyan sinir yoluna ince bir iğneyle ağrı kesici ilaç enjekte edilir. Bu ilaç siniri geçici olarak uyuşturur ve ağrı sinyalini keser. Böylece hastada kısa sürede belirgin bir rahatlama sağlanır" dedi. Çakmak, sinir blokajı tedavisinin özellikle sık ataklı migren, küme tipi baş ağrısı, ense kökünden gelen gerilim tipi baş ağrısı ve boyun fıtığı ya da kireçlenmeye bağlı ağrılarda etkili olduğunu vurguladı.

"İşlem sadece 10 dakika sürüyor"

Sinir blokajı tedavisinin kısa sürede ve ağrısız şekilde uygulandığını aktaran Çakmak, "Muayene sonrası ağrının kaynağı belirlenir. Cilt temizlenip lokal anestezi yapılır, ince bir iğneyle sinirin yakınına ilaç enjekte edilir. Tüm işlem 5-10 dakika sürer. Hasta aynı gün evine dönebilir ve istirahat gerekmez. Genellikle 10-15 dakika içinde rahatlama başlar, ağrı yüzde 70-80 oranında azalır veya tamamen geçer. Etki 2 haftadan 3 aya kadar sürer, gerekirse 3-4 ayda bir tekrarlanabilir" ifadelerini kullandı.

"Ağrıyla yaşamaktan yorulanlar için birebir çözüm"

Sinir blokajı tedavisinin, ilaç tedavisinden fayda görmeyen ve sık baş ağrısı yaşayan kişiler için etkili bir seçenek olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Çakmak, "Bu yöntemle birçok hasta günlük yaşamına ağrısız bir şekilde devam edebiliyor. Nadiren iğne yerinde hafif morluk veya 1-2 gün uyuşukluk görülebilir ancak kalıcı bir yan etki söz konusu değildir" diye konuştu.

"Her baş ağrısı aynı değildir"

Her baş ağrısının farklı nedenlerle ortaya çıktığını hatırlatan Çakmak, doğru tanının tedavi başarısı açısından çok önemli olduğunu belirtti. "Erken müdahale hem yaşam kalitesini artırır hem de muhtemel komplikasyonları önler. Sık baş ağrısı yaşayan kişilerin zaman kaybetmeden nöroloji uzmanına başvurması gerekir" ifadelerini kullandı.