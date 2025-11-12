Olay saat 16.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Yurt sokaktaki öğrenci yurdunda meydana geldi. Yurtta çalışan Elif A.(38), yurda ait eşyaları merdaneli ütüyle ütüleme yapmaya başladı. Sıkışan kumaşı tutmak isteyen kadının elleri merdaneli ütüye sıkıştı. Zorlukla ellerini çıkaran kadının, 2 elinde de 3. Derece yanıklar oluştu. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kadının ilk tedavinin ardından Ambulansla Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: Mehmet Sevinç