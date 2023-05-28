Mersin Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü, Doğa Derneği tarafından yürütülen ‘Küçük Akbabaları Koruma Projesi’ne destek veriyor.MERSİN (İGFA) -

Nesli tehlike altında olan başta Küçük Akbabalar olmak üzere, Mersin’de yaşayan ve özellikle Avrupa-Afrika arasında süzülerek yılda iki defa göç eden leylek, kartal, şahin, atmaca, turna gibi türlerin göç yollarındaki araştırma ve koruma çalışmalarını yürüten Doğa Derneği’ne destek veren Büyükşehir Belediyesi, göç esnasında yapılan uğurlama etkinliğinde de yerini aldı.

Mersin Kent Konseyi ve Çevre Mühendisleri Odası Mersin Şubesi’nin de desteklediği proje kapsamında, leyleklerin göç ve dinlenme alanında gözlem yapma ve kışlama noktası olan Afrika’ya giden kuşları Mersin’den uğurlama etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte, kuşların arkasından, Anadolu geleneği olan su dökme gerçekleştirildi.

Yine Doğa Derneği ve Toros Elektrik A.Ş işbirliği içerisinde yapılan ve kuşlara zarar veren elektrik direklerinin izolasyonuna da destek veren Büyükşehir Belediyesi, Eylül ayında yapılması planlanan Göçmen Kuşları Uğurlama Etkinliği’nin ikincisinde de destek vererek, göçmen kuşlara ve nesli tükenmekte olan kuşlara dikkat çekmeyi amaçlıyor.

Evrim: “Kuşların hayatını korumak ve tehlikeleri uzaklaştırmak için işbirliği yapıyoruz”

Çevre için kuşların varlığının çok önemli olduğunu ve Mersin’in de göç yolları üzerinde olduğunu ifade eden Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı İbrahim Evrim, “Mersin Büyükşehir Belediyesi, değerli Başkanımız Vahap Seçer’in büyük destekleriyle, çevre konularının hepsine önemli hassasiyet gösteriyor. Çevre için kuşların varlığı çok hassas bir konu. Mersin de göç yolları üzerinde. Doğaya verilecek her türlü zarar, bu hayvanların yaptıkları uzun yolculuk sırasında çektikleri meşakkati daha da zorlaştırıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak onların hayatını kolaylaştırmak, tehlikeleri uzaklaştırmak için, bu tür derneklerle işbirliği yapıyoruz ve destekliyoruz” dedi.

Doğa Derneği ile iş birliği yaparak doğayı koruma çalışmalarına destek verdiklerini sözlerine ekleyen Evrim, “Asıl önemli olan, alışkanlıklarının ne olduğunu takip etmek. Doğa Derneği bunu yapıyor ve gözlemliyor. Biz de elimizden gelen ne varsa destekliyoruz. Heyecanla katılmak bile güzel bir destek oluyor” diye konuştu.

Gerçekleştirilen uğurlama etkinliğinin oldukça güzel olduğunu ifade eden Evrim, şöyle devam etti:

“Dağın başına çıkıp da o hayvanların süzülerek gökyüzünden birer birer, sonra da büyük sürüler halinde gelmeleri, döne döne, geceyi geçirecek bir yer aramaları çok heyecanlı bir şey. Gözlemci derneğimiz Doğa Derneği, ne zaman geleceklerini aşağı yukarı tahmin ediyor. Bu sene imkan olursa, yine onların göçlerinin başladığı zaman da bir uğurlama etkinliğine gitmeyi planlıyoruz. Kuşların, her hayvanın beslenme zincirindeki yerinin önemi yadsınamaz, değer vermek lazım.”

Çetin: “Mersin, coğrafi konum itibarı ile çok özel bir noktada”

Doğa Derneği’nin Mersin ve Adana Bölge Sorumlusu Turan Çetin, Mersin’in coğrafi konum itibarı ile çok özel bir noktada olduğuna dikkat çekerek “Özellikle Afrika ve Avrupa arasında, uzun kanatlı süzülen kuşların en önemli göç noktası. Sadece göç noktası değil, aynı zamanda bu uzun göç yolculuğunda bu kuşların dinlenme ve mola yeri. Bu yüzden Mersin bölgesi, tüm dünyada uluslararası göç yollarının merkezi konumlarından birisidir” dedi. Göç eden kuşlar için, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Kent Konseyi ile beraber kuşları uğurlama etkinliği düzenlediklerini söyleyen Çetin, “Bu etkinlikle özellikle sonbahar ayında, Avrupa'dan Afrika’ya giden başta leylek, küçük akbaba, orman kartalı, atmaca, kara leylek gibi türlerin göçüne yetkililerle beraber şahit olduk ve göç esnasında Anadolu’nun değişmez kültürü olan hareketi yaparak arkalarından su döktük” ifadelerini kullandı.

“Kuşlar için tehlike arz eden 180 tane elektrik direğinin izolasyonunu gerçekleştirdik”

Göç eden kuşların göç esnasında büyük tehlikeler ile karşılaştıklarını belirten Çetin, bu tehlikelerden bahsederek, “Bunların başında tüm dünyada olduğu gibi, yasadışı avcılık geliyor. Bununla ilgili Doğa Derneği’nin, bölgedeki yasadışı avcılıkla ilgili çalışmaları devam ederken, küçük akbabalarla en yakın olan konargöçer dediğimiz çobanlarla beraber çalışıyoruz. Çünkü çobanlar, küçük akbabaların yuvalarına en yakın olan yerlere göç ediyorlar. Bu yüzden küçük akbabayı korumak istiyorsak, çobanlarla çalışmamız gerektiğini fark ettik. Bu kapsamda, bölgede konargöçer dediğimiz çobanlarla beraber küçük akbabaları koruma çalışmalarına devam ediyoruz” dedi. Bu uzun göç yolculuğu esnasında bölgedeki elektrik direklerinin de en büyük tehlikelerden bir tanesi olduğuna işaret eden Çetin, “Bölgemizdeki Toros Elektrik A.Ş., Doğa Derneği ve Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile beraber, tespit ettiğimiz 180 tane elektrik direğinin izolasyonunu gerçekleştirdik” şeklinde konuştu.

“Mersin Büyükşehir Belediyesi bölgenin doğasına sahip çıkıyor”

Büyükşehir ile akbabalar için ortak bir çalışma gerçekleştirmekten memnuniyet duyduklarını vurgulayan Çetin, “Mersin Büyükşehir Belediyesi, sadece insanların belediyesi değil. Bu bölgede yaşayan bütün canlıların, hatta cansızların belediyesi olduğunu gösteriyor. Sadece insanlara hizmet etmiyor. Dağdaki vaşaklara, küçük akbabalara, kurtlara, çobanlara, insanlara da hizmet ettiğini gösteriyor. Bence sosyal belediyecilik anlayışı için iyi bir örnek. Mersin Büyükşehir Belediyesi, bölgenin doğasına sahip çıkıyor” ifadelerine yer verdi.