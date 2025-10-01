Küçükçekmece Belediyesi, 6-14 yaş aralığındaki çocuklara Kış Spor Okulları ile ücretsiz spor eğitimi veriyor. Çocukların küçük yaşlardan itibaren sporu yaşam tarzı haline getirmesini amaçlayan Küçükçekmece Belediyesi basketbol, voleybol, futbol, futsal, badminton, masa tenisi, taekwondo, atletizm, karate, jimnastik, fitness, pilates, reformer ve Spor Lisesi-BESYO- POMEM hazırlık kursları gibi branşlarda spor eğitimi başladı. Spor okulları, alanında uzman eğitmenler eşitliğinde haftada 2 gün, 2 saat hizmet veriyor.

Kayıtlar devam ediyor

Haziran ayına kadar sürecek kurslarda eğitimler başlarken kayıtlar ise hala devam ediyor. Kış Spor Okullarına katılmak isteyenler 3 Ekim tarihine kadar Küçükçekmece Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından online ön başvuru yaptırması gerekiyor. Ön başvurusu kabul edilen adayların 4 Ekim’den itibaren 1 adet fotoğraf ve kimlik fotokopisiyle birlikte yüz yüze kayıt yaptırması gerekiyor.,