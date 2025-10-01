Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Saadetdere Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halde bulunan kırmızı renkli araç, kimliği belirsiz kişilerin hedefi oldu. Ellerine kaldırım taşı alan şahıslar aracın tüm camlarını kırarak kaçtı. O anlar kameralara yansıdı. Sesleri duyan araç sahibi, aracın başına inip polis ekiplerine haber verdi.

Bir haftada ikinci saldırı

Olay yerine gelen polis ekipleri araç sahibinin ifadesini aldı. Geçtiğimiz günlerde aynı aracı bir saldırı daha olduğu öğrenildi. Polis saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.