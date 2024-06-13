Küçükçekmece’de 1. kattaki evlerinin balkonundan düşen 1.5 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı.

Olay, saat 16.45 sıralarında Küçükçekmece Kanarya Mahallesi’ndeki 4 katlı binada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, binanın birinci katındaki dairede oynayan 1.5 yaşındaki Berçem D., evin balkonuna çıktı. Korkuluklardan sarkan minik kız, eksi 2’nci katta bulunan garaj kapısının önüne düştü. Olayı gören komşular çocuğa müdahale ederken, ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenliği alırken sağlık ekipleri, ağır yaralanan minik kızı ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırdı. Minik kızın 10 yıldır evli olan çiftin tek çocukları olduğu öğrenildi.

Hayati tehlikesi bulunan çocuğun tedavisi sürerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.