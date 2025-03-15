Olay, Küçükçekmece’de 9 Mart’ta saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki motosiklet çalındı. Şikayet üzerine inceleme başlatan Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameraları görüntülerini inceledi. Ardından hırsızın kimliğini belirlendi. Şüpheli E.D. polisin yaptığı operasyonla gözaltına alındı. Şüphelinin 10 suç kaydı olduğu belirlenirken, çalınan motosiklette bulunarak sahibine teslim edildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan E.D., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, hırsızlık anı kameraya yansıdı. Görüntülerde başındaki kaskla yüzünü gizleyen hırsızın, bir süre uğraştıktan sonra motosikleti çalıp kaçtığı görüldü.