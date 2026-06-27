Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İnegöl-Domaniç Yolu’na ilişkin paylaşımda bulundu. Bakan Uraloğlu paylaşımında, yolun her virajında ayrı bir manzara, her kilometresinde ise büyük bir emek olduğunu vurguladı.

İnegöl-Domaniç Yolu ile dağların güvenle aşıldığını belirten Uraloğlu, mesafelerin kısaldığını ve vatandaşların sevdiklerine bir adım daha yaklaştığını ifade etti.

Uraloğlu’nun paylaşımı, bölge ulaşımı açısından önemli güzergâhlardan biri olan İnegöl-Domaniç Yolu’nun önemini bir kez daha gündeme taşıdı.