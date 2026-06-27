Olay, saat 08.30 sıralarında İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, acil serviste bulunan elektrik panosunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden hastane görevlileri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bu sırada hastanede bulunan vatandaşlar ve hasta yakınları panik yaşayarak tedbir amaçlı binanın dışına çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri büyümeden kontrol altına alıp söndürdü.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, elektrik panosunda maddi hasar oluştu. Olayın ardından hastanede normal işleyiş yeniden sağlanırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.