Türk pop müziğinin sevilen sanatçısı Ayşegül Aldinç, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla Küçükçekmece’de konser verdi.

Küçükçekmece Belediyesi tarafından Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen konserde ünlü sanatçı Ayşegül Aldinç, en güzel aşk şarkılarını hayranları için seslendirdi. “Beni Hatırla, O Kız, Durum Leyla, Sorma” ve gelmiş geçmiş tüm hit şarkılarıyla sahnede müzikal bir şölen sunan Aldinç, aynı zamanda Aysel Gürel ve Barış Manço gibi sanatçıların şarkılarını da söyleyerek unutulmaz isimleri andı.

"Küçükçekmece Belediyesine çok teşekkür ediyorum"

Uzun zaman sonra Küçükçekmece’de sahne alan Ayşegül Aldinç, "Küçükçekmece’ye seneler önce 90’lı yıllarda gelmiştim. Bu özel günde burada olmaktan çok mutluyum. Böyle güzel günlerin, konserlerin ve müziğin akışta kalması ve devam etmesi için elinden geleni yapan ve seyircilerimle beni bir araya getiren Küçükçekmece Belediyesine çok teşekkür ediyorum’’ dedi.

"Benim için özel bir hediye oldu"

Konsere erkek arkadaşıyla birlikte gelen Kübra Özel, "Konser çok eğlenceliydi. Bu zamana kadar gittiğim en iyi konserlerden biriydi. Peş peşe müzikler, eski şarkılar çok güzeldi. Çok keyifli vakit geçirdik. Sevgililer günü için çok iyi düşünülmüş, benim için çok özel bir hediye oldu. Küçükçekmece Belediyesi’nin etkinliklerini yakından takip ediyoruz, tiyatrolara geliyoruz. Tüm bu etkinlikler için ve aktif çalıştığı için Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi’ye ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum’’ dedi.

Konsere katılan vatandaşlardan Zühtü Han ise, "Arkadaşımın da dediği gibi etkinlikleri yakından takip ediyoruz ve vaktimiz oldukça katılıyoruz. Konser çok eğlenceliydi. Bu tarz etkinliklerin devamını bekliyoruz’’ dedi.

Konser sonunda Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç, sevilen sanatçıya teşekkür ederek, çiçek ve plaket takdim etti.