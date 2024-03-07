Küçükçekmece’de 5 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, binanın çatısında hasar meydana geldi.

Yangın, saat 12.30 sıralarında Küçükçekmece Cennet Mahallesi Gür Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatıdan yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Alevlerin yükseldiği yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangın ekiplerin yaklaşık 1 saatlik soğutma çalışması ile tamamen söndürülürken, yangın esnasında binada bulunan vatandaşlar ise tahliye edildi.

5 katlı binanın çatısında başlayan ve kısa sürede alevlerin yükseldiği yangın anları çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Yangın sonrası binanın çatısında hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.