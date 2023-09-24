İnşaat malzemelerinin yangına dayanıklılığının hayati önem taşıdığını söyleyen Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, “Yangına dayanıklı malzemelerin kullanılması ve yangın güvenliği standartlarına uyulması için çaba sarf ediyoruz. Ancak binaların tasarımından yapımına kadar, denetimin de içinde olduğu bütüncül bir sistemin kurulması, yangınların önüne geçmek için atılması gerek en önemli adım” dedi.İSTANBUL (İGFA) - Her yıl 25 Eylül - 1 Ekim tarihleri arasında kutlanan ‘Yangından Korunma Haftası’ kapsamında açıklama yapan Türkiye İMSAD (Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, yangınlarla mücadelenin herkesin sorumluluğu olduğuna dikkat çekerek yangından korunma ve güvenliği konusunda bilinçlendirme çalışmalarını desteklediklerini söyledi.

“Yapıların kullanım amacına uygun tedbirlerinin alınması önemli”

İnşaat malzemelerinin yangına dayanıklılığının yapıların korunması açısından hayati önem taşıdığına değinen Tayfun Küçükoğlu, “Bu nedenle, yangına dayanıklı malzemelerin kullanılması ve yangın güvenliği standartlarına uyulması konularında sürekli çaba sarf ediyoruz. Sadece deprem sonrası değil her türlü yapısal yangına karşı bilinç oluşturmayı hedefleyen Türkiye İMSAD olarak biz de geçtiğimiz aylarda bu kapsamda yapısal yangın güvenliği etkinlik serisi gerçekleştirerek toplumun bilinç düzeyini geliştirmeyi amaçladık. İlerleyen dönemlerde yapacağımız yeni çalışmalarla yangın bilincini artırmaya devam edeceğiz. Ancak yangın güvenliği konusunda olası ihmallerin önüne geçilecek bir denetim mekanizması oluşturulması, atılması gereken en öncelikli adımların başında geliyor” dedi.

“Doğru malzeme, doğru uygulama ve denetim bir bütün olarak değerlendirilmeli”

Projelerin işlevsel olarak hayata geçirilebilmesi için, inşa edilecek yapının tehlike sınıfına ve yüksekliğine uygun güvenlik tedbirlerinin hayati önem taşıdığına değinen Küçükoğlu, “Yangın dayanım testleri yapılmış sertifikalı malzemelerin kullanılması gerekiyor. İnşa aşamasında pasif ve aktif yangın güvenlik sistemlerinin imalat ve montajları yetkin kişi ve kurumlar tarafından yapılmalı. Bunun için meslek standartlarının geliştirilmesine ve yetkin kişi ve kuruluşların belgelendirilmesine ihtiyaç var. Öte yandan binaların kullanım amacına uygun ve yangın güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde kullanılmasının uzman taraflarca denetlenmesi, yangın söndürme ve algılama sistemlerinin sağlıklı çalışmaları için bakımlarının zamanında ve doğru yapılması sağlanmalı. Ayrıca bina kullanımı safhasında da, yangın kaçış yollarının doğru kullanımı da dahil olmak üzere temel yangın güvenlik konularında binadaki kullanıcıların eğitimi, acil durumlarda ne yapacakları ve nasıl davranacakları konusunda bilinçlendirilmesi gerekiyor. Kısacası doğru malzeme seçimi, doğru uygulama, doğru ve zamanında bakım, denetim ve doğru işletme yangın güvenliği tedbirlerinin sürdürülebilirliği açısından bir bütün olarak değerlendirilmeli” ifadelerini kullandı. Küçükoğlu son olarak, tesisat, ısıtma-soğutma, havalandırma sistemleri, cephe sistemleri, seramik kaplamalar, pencere-cam ve çatı-baca sistemleri gibi geniş bir alanı kapsayan ‘derin yenileme’ sürecinde de yangın riskinin özellikle dikkate alınması gerektiğini söyledi.