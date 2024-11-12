Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kasım Ayı Kültür Takvimi çerçevesinde Sakaryalılarla buluştuğu SGM Konferans Salonu’nda ’Ahmet Özhan ile Müzikli Sohbet’ başlığı altında keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi her ay birbirinden değerli konuklar ile sanatseverleri bir araya getirdiği Kültür Sanat Etkinlikleri ’Ahmet Özhan ile Müzikli Sohbet’ programı ile devam etti. Müziğin insan ruhundaki etkisine dair derin düşüncelerini paylaşan Ahmet Özhan, müzikle hayatın bütünlüğünü, müziğin ruhu nasıl beslediğini ve bu noktada tasavvufun müziğe ve insan ruhuna kattığı sükunet ile derin huzuru anlattı. Özhan, "Müzik sadece seslerin birleşimi değil; insanın kendini ifade etmesi, içsel duygularını keşfetmesi ve dışa vurması için bir köprüdür. Tasavvuf müziği, insanı sükunete ve derin bir huzura kavuşturur. Dinleyeni kendi iç yolculuğuna çıkarır, maneviyatına ayna tutar" dedi.

Tanınmış müzisyen Özhan, müziğin sadece eğlence değil, insan ruhunu yücelten ve onu yuvaya, yani içe döndüren bir sanat olduğunu vurguladı. Sanatseverler, Ahmet Özhan programıyla keyif dolu bir sohbet gerçekleştirirken, merak ettikleri soruları sorma fırsatı da buldu. Kültür İşleri Dairesi’nden yapılan açıklamada, "Birbirinden kıymetli sanatçılarımızı ve isimlerimizi programlarımızda ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Vatandaşları bilgilendiren, sanat dolu akşamlarımızda ağırlamaya devam edeceğiz. Tüm halkımızı Kasım Ayı Etkinliklerimize bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.