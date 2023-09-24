İnegöl Kültür Parkı dinlenmek, moral almak isteyenlerin yanısıra sabah spor yapanların da uğrak yeri oldu. Gencinden yaşlısına, kadının dan erkeğine her yaştan vatandaşın sabahın erken saatlerinde koşu yaparak güne zinde uyandığı kültür parkta, bir kişinin yarı çıplak spor yapması tepki topladı.

Yarı çıplak koşu yapan şahsı görenler tepki gösterdi.

Spor yapan vatandaşlar, "Biz buraya sabah sporu yapmaya geliyoruz. Kadın larda spor yapıyoruz. Özellikle spor yapan kadınlara rağmen birinin yarı çıplak spor yapması ahlaki anlamda kötü birşey. Yetkililerin bu konuda denetim yapması gerekiyor" dedi.