2023 yılı boyunca toplumun farklı kesimlerini Tomris Uyar’ın edebiyatıyla buluşturan Nilüfer Belediyesi, yılın yazarı etkinliklerini “Kum Tanecikleri Anlatıcısı: Tomris Uyar Sempozyumu” ile tamamlıyor. Edebiyat tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği sempozyumun açılışında, yılın yazarı projesiyle 10 yılda yaklaşık 600 etkinlik yapıp, 160 bine yakın kitap dağıttıklarını ifade eden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, bu etkinliklerin kentte okuma kültürüne önemli katkılar sağladığını vurguladı.

“Yılın Yazarı” etkinlikleri çerçevesinde 2023 yılını Tomris Uyar’a adayan Nilüfer Belediyesi, “Kum Tanecikleri Anlatıcısı: Tomris Uyar Sempozyumu”nda çok sayıda yazar, akademisyen ve edebiyat tutkununu bir araya getirdi. Nâzım Hikmet Kültürevi’nde yapılan ve iki gün sürecek olan sempozyumun açılışı yoğun katılımla gerçekleşti. Açılışa eşi Zeynep Terzioğlu Erdem ile birlikte katılan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer’de her yılı bir yazara adayarak, kentte okuma kültürünü geliştiren çok değerli bir etkinliğe imza attıklarını söyledi.

Proje sayesinde toplumun farklı kesimlerini, o yazarın edebi kimliği ve eserleriyle buluşturduklarını vurgulayan Başkan Turgay Erdem, “10 yıl önce Sabahattin Ali ile başlayan ve birbirinden kıymetli yazarları ağırladığımız bu yolculuk, bu yıl Tomris Uyar ile devam etti. Kentte bir edebiyat gündemi oluşturarak daha çok insanı kitapla-edebiyatla buluşturmak adına başlatılan bu etkinlikler çerçevesinde, 10 yılda yaklaşık 600 etkinlik yaparak, 150 bini aşkın vatandaşımıza ulaşmışız. Bu etkinlikler kapsamında her yıl seçilen yazarın kitaplarını kısmen kendimiz basarak ve büyük bölümünü de satın alarak, bu kitapları vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Sadece bu projeyle 10 yılda toplam 160 bine yakın kitap dağıtmışız. 30’u aşkın yeni kitap basmışız. Geriye dönüp baktığımızda bu organizasyonun kent kültürüne sağladığı katkının her geçen yıl katlanarak büyüdüğünü gurur duyarak izliyoruz” dedi.

Sadece yılın yazarı etkinlikleri değil, çocuklara ve kadınlara okuma kültürünü kazandırmak için çok sayıda etkinlik yaptıklarını ifade eden Başkan Erdem, “Bu çabalar bize çok sayıda ödül de getirdi. En son Türkiye Yayıncılar Birliği, Nilüfer Belediyesi’ne, kentteki okuma kültürüne katkısı nedeniyle “Yayıncılık Özel Ödülü” verdi. O nedenle ben öncelikle Kütüphane Müdürlüğü’müze, bu organizasyonlara emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Okumak ufkumuzu açar. Kütüphaneler ve kitaplar bizi bilgiyle buluşturan hazinelerimizdir. Bu hazineleri çoğaltmak ve daha çok insanı kitapla buluşturmak için çabalarımız artarak devam edecek” şeklinde konuştu.

Yazarın ailesi adına açılışa katılan Tomris Uyar’ın oğlu Hayri Turgut Uyar ise, yazarı edebi yönüyle her açıdan ele alan bu proje için Nilüfer Belediyesi’ne teşekkür ederek, etkinliğin edebiyat dünyası adına örnek olması gerektiğine vurgu yaptı. Tomris Uyar’ın özel hayatıyla çok fazla gündeme geldiğini ve bunun zamanla rahatsız edici hale geldiğini kaydeden Uyar, Tomris Uyar’ın bir kadın yazar olarak zaman zaman çok zorluk çektiğini ve edebiyatta cinsiyet farkı olmaması gerektiğini ifade etti.

Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürü Şafak Baba Pala’nın da Tomris Uyar’ın edebiyat dünyasındaki yerine dair bir konuşma yaptığı açılışta, Proje Danışmanı Behçet Çelik de Tomris Uyar’ın Türk edebiyatında özgün bir yeri olduğuna değindi. Tomris Uyar’ın her kitabında yenilikçi bir dil ve teknik geliştirdiğine vurgu yapan Çelik, “40 yıla yakın edebiyat yaşamında çok fazla çeşitliliği görmek onun kalitesi ve yazım gücüne tanıklık etmemizi sağlıyor. Bu sempozyumla Tomris Uyar’ı her yönden bir kez daha ele alacağız. Onun yazıları, söyleşileri ve diğer çalışmalarına bakıldığında edebiyatın geneli hakkında düşünmeyi, akıl yürütmeyi, araştırmayı hiç bırakmadığını görürüz. Bu projeyle Tomris Uyar’ı tüm yönleriyle ele almamıza katkı sunan ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Sempozyumun açılış konuşmasını ise, yazar Sema Kaygusuz yaptı. Tomris Uyar ile geçirdiği zaman ve gözlemlerini aktaran Kaygusuz, ona her zaman saygı ve hayranlık duyduğunu belirtti. Onun birçok özelliğine tanıklık ettiğini ifade eden Sema Kaygusuz, onu hep usta olarak gördüğünü söyledi. Tomris Uyar’ın hep edebiyatın içinde olduğunu söyleyen Kaygusuz, “O geçmiş hayat hikayelerini çok güzel kurguyla edebiyata sunmuştur. Tomris Uyar kendi varlığını ömrü boyunca edebiyata yatırmış bir yazardır. Bu yazarı hakkıyla sırtlanamadık. Kadın ve erkek arasındaki fark bu coğrafyada her zaman var olmuştur. Tomris Uyar bu bakış açısından zaman zaman zorluklarla karşılaşmıştır. Ama o yaşadığı zorluklara karşı her zaman dik durarak bu kadar güçlü olmuştur” diye konuştu.

Konuşmaların ardından sempozyum için özel olarak hazırlanan ve Berfin Zenderlioğlu tarafından yönetilen “Artık Korkmuyorum: Altı Kere Yedi Kırk Dokuz Edebilir” isimli müzikli okuma tiyatrosu sahnelendi. Şenay Tanrıvermiş’in derlemesini yaptığı gösteride Tomris Uyar’ın eserlerine, oyuncular Deniz Celiloğlu, Nazan Kesal ve Pervin Bağdat hayat verirken, Dicle Doğan dansı ve Devrim Ilgaz Karaahmet de müzikleriyle sahne aldı. Tomris Uyar eserlerinin yankılandığı tiyatral okuma gösterisi izleyenlerden büyük alkış aldı.

Sempozyumun ikinci gününde, “Yaratıcılığın İzinde ”, “Tomris Uyar’ın Öykücülüğü ve Eleştiri Yazarlığı”, “Öykücülerin Gözünden Tomris Uyar Öykücülüğü”, “Tomris Uyar’ın Metinlerinde Edebiyat, Gündelik Hayat ve Güncellik” ve “Tanıklıkların Işığında Tomris Uyar-Tomris Uyar’ın Arkadaşları” başlıklı oturumlar gerçekleştirilecek. Yazar Yekta Kopan’ın kapanış konuşması ile tamamlanacak olan sempozyumun finalinde ise, Yılın Yazarı Öykü Ödülü törenle sahiplerine verilecek.