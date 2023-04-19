ALT SIRALARDA SON DURUM

Ligde en altta yer alan 3 takımın ardından İnegölspor 16’ncı sıraya iyice demirledi. Batman Petrol Spor ile puanı aynı olan İnegölspor, Çorum’a yenilirken, 15’nci sırada yer alan Batman Petrol Spor ise, evinde ağırladığı Anagold 24erzincanspor’a 2-0 yenildi. 39 puanla ligde 14’ncü sırada yer alan Eşin Group Nazilli Belediyespor ise, 42 puanla 12’nci sırada yer alan Isparta 32 Spor’a 2-0 yenildi. 40 puanla 13’ncü sırada yer alan Menemen Futbol Kulübü ile 41 puanla 12’nci sırada yer alan Bursaspor ise, Bursa’da oynana maçta 1-1 berabere kaldı. 43 puanla 10’ncu sırada yer alan Hes İlaç Afyonspor ise, Düzce Cam Düzcespor’a 1-0 yenildi.

DÜŞMEME MÜCADELESİ İYİCE KIZIŞTI

Küme düşmesi garantilenen 15 puanla 19’ncu sırada Sivas Belediye Spor, 16 puanla 18’ncı sırada Bayburt Özel İdare Spor ve 21 puanla 17’nci sırada Tarsus İdman Yurdu yer alıyor. Ligde en alt sırada yer alan 3 takımın ardından 10 ve 16’ncı sıralar arasında düşmeme mücadelesi ise, iyice kızıştı. Arada 8 puan fark olan 7 takım arasında düşmeme mücadelesi ligin son maçına kadar devam edecek.

MAÇ PROGRAMI

İnegölspor Pazar günü sahasında ligden düşen Sivas Belediyespor ile karşılaşacak. Batman Petrol Spor ligde 6’ncı sırada yer alan Düzce Cam Düzcespor’a konuk olacak. 14’ncü sırada yer alan Eşin Group Nazilli Belediyespor, 9’ncu sırada yer alan Arnavutköy Belediye’ye konuk olacak. 13’ncü sırada yer alan Menemen Futbol Kulübü, 10’ncu sıradaki Hes İlaç Afyonspor’u ağırlayacak. 12’nci sırada yer alan Bursaspor ise, bir üst sırasında ki Isparta 32 Spor’a konuk olacak.

MAÇ SONUÇLARI;

PUAN DURUMU;