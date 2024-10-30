Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme turu heyecanı başladı. 3 gün boyunca oynanacak 35 karşılaşma sonrası turu atlayan takımlar bir üst tura yükselecek.

Ciddi ekonomik darboğazda olan kulüpler, Ziraat Türkiye Kupası maçlarını artık ciddi bir külfet olarak görürken, verilecek ücretler ise tartışma konusu oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu 2. Tur eleme maçlarında tur atlayan 200 bin TL ödeme yaptı. Bursasspor, İnegölspor ve Nilüfer Belediyespor bu maçlarda kasasına 200 bin TL soktu.

İnegöl Kafkasspor kupa maçlarında 3. Turdan dahil olduğu için herhangi bir ücret alamadı. Bursa’dan 5 takım Ziraat Türkiye kupasında yoluna devam ediyor.

İnegölspor, Karacabey Belediye, Bursaspor, Kafkasspor ve Nilüfer Belediyespor 3. Turda rakiplerini yenmeleri halinde alacağı ücretlerde artış olacak.

GEÇEN YIL BÖLÜŞTÜRÜLÜYORDU

Türkiye Futbol Federasyonu 2024-2025 sezonu Ziraat Türkiye Kupası maçlarına yönelik yeni statüyü resmi internet sayfasından yayınlamadı. Geçtiğimiz, tek maç eleme usulü oynanan müsabakalarda, yapılan masrafların çıkarılmasının ardından kalan net hasılatın % 60’ı tur atlayan takıma % 40’ı elenen takıma veriliyordu. Bu yıl bu uygulamadan vazgeçildi.

TUR ATLAYAN TAKIMA VERİLECEK ÜCRET

Edinilen bilgiye göre Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur eleme maçlarında bir üst tura çıkan takımlara Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 400 bin TL verilecek. Kaybeden takıma yönelik bir ödeme yapılıp yapılmayacağı ise açıklanmadı.