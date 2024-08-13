Sakarya Büyükşehir Belediyesi Küpçüler Caddesi’nde yapılacak dönüşüm çalışmaları için sürücüleri uyardı. Kazı dolgu, asfalt ve kaldırım çalışmaları dolayısıyla araç trafiği alternatif güzergahlardan sağlanacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir genelinde program dahilinde gerçekleştirilen asfalt ve cadde yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede Küpçüler Caddesi’ndeki yenileme çalışmaları için Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı’ndan sürücülere uyarı yapıldı. Yapılan açıklamada, “13 Ağustos Salı günü Küpçüler Caddesi’nde yenileme çalışmalarımız başlayacaktır. Kazı dolgu çalışmaları ile başlayacak işlemler asfalt yenilemesiyle devam edecek. Çalışmalar boyunca alternatif güzergahların kullanılması önemle rica olunur” denildi.