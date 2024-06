İzmit Belediyesi, her sene olduğu gibi bu Kurban Bayramı’nda da hayırseverlerin bağışladığı kurban etlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak birçok ailenin yüzünü güldürdü.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını aralıksız şekilde sürdüren ve ihtiyaç sahibi vatandaşları her durumda gözetmeye devam eden İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, bu yıl da toplanan kurban eti bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. İzmit Belediyesi, Gıda Bankası ve Aşevi aracılığıyla hayırseverlerin Kurban Bayramı boyunca bağışladığı kurban etlerini sosyal hizmet uzmanlarının tespit ettiği ve Gıda Bankasından düzenli yardım alan ihtiyaç sahibi vatandaşlara eşit şekilde pay ederek dağıttı. İhtiyaç sahibi vatandaşlara yapılan bağışlar hakkında açıklama yapan İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Birim Sorumlusu Hasan Gökbayrak, “İzmit Belediyesi olarak her yıl olduğu gibi bu yılda ihtiyaç sahibi vatandaşlara kurban eti ulaştırmak adına bayram boyunca hem gıda bankamızda hem de aşevimizde hayırsever vatandaşlardan bağış etlerini topladık. Yaklaşık 1 buçuk tona yakın et bağışı aldık. Etleri usulüne göre depoladık. Etleri aşevinde yaklaşık 2 buçuk kilogramlık parçalara ayırdık. Kurban Bayramı boyunca da etleri dondurduk. Bayram tatili sonrasında ilk iş günümüzde de desteklerimizden düzenli şekilde faydalanan ihtiyaç sahiplerine etlerin dağıtımını gerçekleştiriyoruz" dedi.