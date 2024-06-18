Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramında Kurban Kesim ve Kurbanlık Hayvan Satış Yerlerinde denetimler gerçekleştiriyor.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, Kurban Bayramı’nda halkın güvenilir ve sağlıklı bir şekilde kurban kesim işlemlerini yerine getirebilmesi için İl ve ilçe Müdürlüklerinde görevli Veteriner Hekimlerle birlikte denetimler gerçekleştiriliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan’ında katıldığı denetimlerde, merkez, Sarıcaeli, Yapıldak Köyleri ve Ezine’de Mezbahanede yapılan kesimler yerinde incelendi.