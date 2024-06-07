50. Yılını kutlayan İnegöl'ün köklü kulübü Kurtuluşspor, sahasında düzenlediği etkinlikte Kurtuluşspor forması giymiş ve antrenör olarak görev yapmış isimleri biraraya getirdi.



4 takım arasında yapılan maçların ardından kalesini Celalettin Barut'un koruduğu mavi takım Penaltı atışları sonrası gecenin şampiyonu oldu.



Etkinlikte kimler vardı kimler? Kurtuluşspor başkanı Semih Yavuz'un da forma giydiği Etkinlikte antrenörlük görevinde bulunan; İzzet Kaya, Caner Taban, Melik Özmen, Sait Taşkesen, Yunus Memiş, Mehmet Özel, Cihan Cavun, Sami Boynuuzun, Murat Kışkan, Murat Ulu, Özden Suvat, Eser Durak, Selahattin Esen, Refik Şafak, Murat Yakşi, Emre Güzen, Tansu Yılmaz, Cemal Yılmaz, Süleyman Sipahi, İbrahim Oğuzay, Celalettin Barut, Erdi Güleç, Onur Şen.

Futbolcular; Hakan Serbest, Gökhan Bağdemir, Samet Gülhan, Adem Çaçan, Muhammet Balcı, Hasan Sever, Yusuf Turan, Ali Malta, Sekan Fındık, Mustafa Küçük, Ahmet Ateş, Ferdi Kaya, Halil İbrahim Yavuzyiğit, Volkan Güneş, Fahri Üçkardeş, Yusuf Seymen, Emin Işık, Melih Sakın yer alarak forma giydi.