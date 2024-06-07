Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bisikletli bir çocuk, seyir halindeki otomobilin kapısına çarptı. Çocuk kazayı yara almadan atlatırken, bisikleti ise kırıldı.

Kaza, Körfez ilçesi Barbaros Mahallesi Papatya Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bisiklet süren 13 yaşındaki E.O., seyir halinde olan M.E.A. yönetimindeki 35 AYL 968 plakalı otomobilin şoför kapısına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle çocuk ve bisiklet savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince çocuğa ilk muayenesi yapılırken ailesi hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Çocuk ailesine teslim edilirken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Ayrıca kaza sebebiyle çocuğun bisikleti kırılırken, otomobilde ise ufak çaplı hasar meydana geldi.