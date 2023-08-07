Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) katkılarıyla, Ehli Sanat Sinema ve Kütür Derneği tarafından düzenlenen 10. Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali kapsamındaki 10. Doğal Plato Çekim Günleri Bursa’da başladı.

Bursa’nın tarihi ve doğal mekanlarında Anadolu’nun Kurtuluş Savaşı'nda tarihe geçmiş kadın karakterleri sinemaya taşınıyor. Çekimlerde, Halide Edip Adıvar, Gördesli Makbule, Halime Çavuş, Hafız Selman İzbeli, Tayyar Rahmiye, Kara Fatma ve Çete Emir Ayşe’yi konu alan filmler izleyenleri Kurtuluş Savaşı'ndaki kahraman kadınlarımızın hikayelerine götürecek.



Çekimler Bursa’da devam ediyor

Bu yıl 2 şehri sinemaya taşıyan festivalin çekim günleri etkinliğinde, Halide Edip Adıvar temasında birincilik kazanan ‘Ateşten Gömlek’ senaryosunun çekimleri, Mudanya Mütareke Evi ve Atatürk Evi Müzesi’nde; Gördesli Makbule temasında birincilik kazanan Gördes'in Yüreği isimli film; Orhangazi Gürle köyü, Dağyenice ve Yaşam Evi Müzesi’nde; asker ile omuz omuza çatışmak için erkek kılığına giren Halime Çavuş temasında birincilik kazanan ‘Mustafam’ isimli senaryonun çekimlerini Yenişehir Alaylı köyü, İl Kültür Müdürlüğü Tarihi Bina ve Dağyenice Göl kenarında; tarihte ilk kez 3 bin kadın ile Mudafa-i Hukuk Kadınlar Cemiyetini kuran Hafız Selman İzbeli temasında birincilik kazanan ‘Öncü’ isimli senaryonun çekimleri Bursa Büyükşehir Belediyesi Yaşam Evi Müzesi ve Botanik Parkta; Osmaniyeli olan ve Fransızlar ile çatışırken şehit düşen Tayyar Rahmiye temasında en iyi senaryo seçilen ‘Kurşunu Yüreği’ Kestel Aksu köyü ve Uludağ’da; Kara Fatma temalı Dev Yürekli Kadın senaryosu Aksaray Ortaköy'de ve Aydın’ın kurtuluşunda önemli rol üstlenen Çete Emir Ayşe’nin tema birinciliği kazanan senaryosu ‘Efelerin Efesi’ Aksaray Ozancık köyünde film haline getiriliyor.



"Kurtuluşun Kadınları" beyaz perdede

Çekimlerin 10 Ağustos'a kadar devam edeceğini söyleyen festival başkanı ve Ehli Sanat Sinema ve Kültür Derneği Başkanı Eda Sürmeli, “Bu yıl Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı ve bizim festivalimizin ise 10. yılı. Bu anlamlı tarih birleşmesini festivalimizi Kurtuluşun Kadınlarına adayarak, onlara olan ahde vefamızı göstermek istedik. Onlar bizim ana kahramanlarımız, kurtuluş mücadelemizde büyük payı olan Anadolu kadınlarıdır. Kimimizin kulak aşinalığı olan, kimimizin ise ismini bile bilmediğimiz, bu vatanı borçlu olduğumuz kadınlar. Bu koca yürekli 7 kadını beyazperdeye taşımanın onuru ile senaryo yarışmamızda kahraman Türk kadınlarını yazan senaristlerimize, tüm hassasiyetini işine yansıtan ekip arkadaşlarımıza, bize destek veren Kültür Bakanlığımıza, Sinema Genel Müdürlüğümüze, Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüze, Bursa Ticaret ve Sanayi Odasına, Bursa Büyükşehir Belediyemize tüm kurum ve kuruluşlara bu gönül borcumuzu bir nebze ödememize vesile oldukları için teşekkür ediyorum. Filmlerimiz Eylül ayında seyirci ile buluştuğunda onların hikayesini daha iyi anlayacak ve onları bir kez daha rahmetle anacağız” sözlerini kullandı.