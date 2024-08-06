Bitkisel ağırlıklı beslenen kişilerde bakliyat tüketimi protein alımı için önem kazanır. Bol lif içerdikleri için bağırsaklarımızdaki faydalı bakterileri beslerler ve prebiyotik olarak adlandırılırlar. İçerdikleri B grubu vitaminleri sayesinde vücutta önemli görevleri vardır ve bağışıklığa destek olurlar. Kuru börülce gibi baklagilleri kullanarak doyurucu salata tarifleri, meze seçenekleri, lezzetli ana yemekler hazırlayabilirsiniz. Bugünkü tarifimiz doyurucu salata tariflerinden ve afiyetle yiyeceğiniz bir kuru börülce salatası olacak. Bol lifli, vitamin ve minerallerden zengin ve tok tutan bir seçenek oldu. Diğer baklagilli salatalarımızı da denemeyi unutmayın.

MALZEMELER (2-4 KİŞİLİK)

1 su bardağı haşlanmış kuru börülce

Kıvırcık marul

Dereotu

Roka

Maydanoz

1 adet domates

1 adet salatalık

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet limon

1 yemek kaşığı elma sirkesi

Az tuz

Yapılışı:

5 çayı salata çeşitlerinizden biri olacak tarifimiz için öncelikle kuru börülceleri haşlayın ve soğumaya bırakın. Ardından yeşillikleri güzelce yıkayın ve bol yeşillikli bir salata hazırlayın. Domates ve salatalık ilave edin. Renkli salatamız için limon suyu, zeytinyağı ve elma sirkesini karıştırarak sos yapın. Sosunu eklediğiniz salataya biraz tuz gezdirebilirsiniz. En son soğuyan kuru börülceleri de salataya dahil edin. Tarifimiz pratik ve hızlı bir şekilde hazırlanmış oldu. İster yanına ayran ile 2 kişi hafif bir öğle öğünü yapın isterseniz 4 kişiye bölerek yemeklerin yanına eşlikçi olsun. 5 çayı salata çeşitleri için de alternatif bir tarif olabilir. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.